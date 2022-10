Μεξικό: Γάμος βάφτηκε με αίμα – Σκότωσαν τον γαμπρό μπροστά στα μάτια της νύφης

Ένας γαμπρός δολοφονήθηκε στο Μεξικό λίγες στιγμές μετά το γάμο του το Σαββατοκύριακο, εν μέσω των συνεχιζόμενων πολέμων των καρτέλ της περιοχής. Τραγική ειρωνεία είναι ότι οι εκτελεστές μάλλον σκότωσαν λάθος άνθρωπο.

Ο Marco Antonio Rosales Contreras, 32 ετών, έφευγε από την τελετή του γάμου του στην εκκλησία Neustra Señora de La Candelaria στην Caborca γύρω στις 5 μ.μ. τοπική ώρα το Σάββατο όταν δέχθηκε πυροβολισμούς, ανέφερε η El Universal.

Μάρτυρες είπαν ότι είδαν έναν άγνωστο άνδρα να ανοίγει πυρ και λίγο αργότερα να φεύγει τρέχοντας. Ο Αντόνιο, ένας μηχανικός υπολογιστών από τη Γκουανταλαχάρα, άφησε την τελευταία του πνοή καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.

Βίντεο δείχνει τη σύζυγό του να απομακρύνεται από την εκκλησία σοκαρισμένη, με το νυφικό της να έχει βαφτεί με αίμα.

Η αδερφή του Antonio, Michelle Adriana, 23 ετών, πυροβολήθηκε επίσης στην πλάτη. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο και πήρε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα, όπως μεταδίδει η New York Post.

Το βράδυ της Κυριακής, κρατικοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τη δολοφονία. Σύμφωνα με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Sonora, η δολοφονία του Antonio ήταν μια «άμεση επίθεση», αν και πιστεύουν ότι οι σφαίρες μπορεί να προορίζονταν για κάποιον άλλο.

Groom shot dead in front of wife just moments after wedding in Mexico https://t.co/PuGJn7yzOF pic.twitter.com/x5VJ9vqyaB

— New York Post (@nypost) October 26, 2022