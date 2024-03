Μεξικό: Διαδηλωτές έσπασαν την είσοδο του προεδρικού μεγάρου

Δεκάδες άνθρωποι που διαδήλωναν για την απαγωγή και εξαφάνιση 43 σπουδαστών στο Μεξικό το 2014 έσπασαν μία από τις εισόδους του προεδρικού μεγάρου της χώρας, μετέδωσαν μεξικανικά ΜΜΕ σήμερα.

Οι διαδηλωτές έσπρωξαν με τη βία την πόρτα χρησιμοποιώντας ένα κλεμμένο λευκό ημιφορτηγό από την κρατική εταιρεία ηλεκτροδότησης του Μεξικού, την ώρα που ο πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ παραχωρούσε την καθημερινή συνέντευξη τύπου εντός του κτιρίου.

Δείτε εικόνες από τα επεισόδια

A group of protesters in Mexico, demanding an investigation into the disappearance of 43 students, broke through the door of the presidential palace with a stolen car and forced their way inside, Milenio TV reported. pic.twitter.com/kQn1JyQOkr

— Phyu Lay (@PhyuLay60937915) March 6, 2024