Μετανάστες κρύφτηκαν μέσα σε… στρώματα ύπνου για να μπουν παράνομα στην Ευρώπη

Η απελπισία και η επιθυμία τους να μπουν παράνομα στην Ευρώπη ώθησε δύο μετανάστες να κρυφτούν στο εσωτερικό στρωμάτων ύπνου προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους.

Οι δύο νεαροί, που κατάγονται από την υποσαχάρια Αφρική, προσπαθησαν να ταξιδέψουν μέχρι την Ευρώπη κρυμμένοι (άγνωστο για πόσες ώρες ή μέρες) μέσα σε στρώματα ύπνου που μετέφερε ένα αυτοκίνητο στο Μαρόκο.

Αστυνομικοί που είδαν το όχημα και διενέργησαν ελέγχο, με την υποψία ότι μπορεί να μετέφερε ναρκωτικά, έμειναν άφωνοι ανοίγοντας τα στρώματα και αντικρίζοντας μέσα τους δύο άνδρες.

Φωτογραφίες από την στιγμή της σύλληψης των δύο ανδρών δημοσίευσε στο Twitter ο Ισπανός γερουσιαστής Τζον Ινιαρίτου.

«Όσο δεν υπάρχουν ασφαλείς δίοδοι για τους αιτούντες ασύλου, καταστάσεις όπως αυτές θα συνεχίσουν να εκτυλίσσονται στα νότια σύνορα της Ευρώπης», έγραψε ο πολιτικός.

Οι δύο νεαροί άνδρες δεν εμφανίζουν προβλήματα υγείας και πρόκειται σύντομα να απελαθούν.

Ο οδηγός του οχήματος που τους μετέφερε τράπηκε σε φυγή κατά τη διάρκεια του ελέγχου και διαφεύγει της σύλληψης.

😨😨😨 In search of greener pastures two African migrants hid inside mattress pic.twitter.com/Rikekjr2t3

— Adekunle (@Kayfayemi) December 31, 2018