Μεταμφιεσμένοι Ισραηλινοί στρατιώτες εκτέλεσαν παλαιστίνιους σε νοσοκομείο στη Δυτική Όχθη

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τρία μέλη παλαιστινιακών ένοπλων ομάδων σε νοσοκομείο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Μάλιστα, κάμερες κλειστού κυκλώματος έδειξαν μέλη μιας μυστικής μονάδας μεταμφιεσμένα σε γιατρούς και άλλους πολίτες να περνούν μέσα από έναν διάδρομο με υψωμένα τα όπλα.

