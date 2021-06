Μετάλλαξη Δέλτα: «Καρφιά» Μακρόν – Μέρκελ σε Ελλάδα, ανησυχία για τον τουρισμό

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες βρέθηκε το ζήτημα των κανόνων για τους τουρίστες, αλλά και εμβολίων που δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον χορό των αντιδράσεων έσυραν Μακρόν και Μέρκελ με «καρφιά» για την Ελλάδα και την Πορτογαλία, αναφορικά με την τακτική που ακολουθούν για την υποδοχή των Βρετανών αλλά και όσων έχουν εμβολιαστεί με μη εγκεκριμένα εμβόλια από τον EMA. Ο λόγος για τις αντιδράσεις των δύο Ευρωπαίων ηγετών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, ήταν το γεγονός ότι η χώρα μας δέχεται ελεύθερα τουρίστες, εμβολιασμένους με σκευάσματα που δεν έχουν εγκριθεί από την ΕΕ, όπως τα κινεζικά και το ρωσικό εμβόλιο Sputnik – V.

Όσον αφορά στο θέμα των Άγγλων τουριστών, η κυβέρνηση σημειώνει πως ήδη οι Άγγλοι, όπως και οι υπόλοιποι τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας, υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: PCR test 72 ωρών ή rapid test ενώ, με την επιστροφή στη χώρα τους, πρέπει να μπουν σε καραντίνα 10 ημερών.

Την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης, στη χώρα ήρθαν 9.000 Άγγλοι, παρά το γεγονός ότι θα πρέπει να μείνουν σε καραντίνα, με την επιστροφή τους. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα με τη ροή των τουριστών, σημειώνουν, και, συνεπώς, δεν υπάρχει η ανάγκη για λήψη επιπλέον μέτρων. Κυβερνητικά στελέχη σχολίαζαν, χθες, ότι η ΕΕ έχει ενημερωθεί πως η Ελλάδα θα δεχτεί τουρίστες εμβολιασμένους με τα μη- εγκεκριμένα από την ΕΕ σκευάσματα, σημειώνοντας ότι, μεταξύ των χωρών – μελών της Ένωσης, υπάρχουν χώρες που εμβολιάζουν τον πληθυσμό τους αποκλειστικά με αυτά.

Μητσοτάκης για δημοσίευμα Bloomberg: Δημοσιογραφικές υπερβολές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη Τύπου από τις Βρυξέλλες, τοποθετήθηκε για το δημοσίευμα του Bloomberg. «Μην πιστεύετε πάντα τις δημοσιογραφικές υπερβολές», είπε και σχολίασε ότι, η Γερμανία, αν είχε ουσιαστικές αντιρρήσεις θα τις είχε εκφράσει νωρίτερα. Όπως εξήγησε ο Έλληνας πρωθυπουργός, πράγματι η Ανγκελα Μέρκελ αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές χώρες που δέχονται τα εν λόγω εμβόλια, και άλλες που δεν τα δέχονται. «Είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε όλα τα εγκεκριμένα από την ΕΕ εμβόλια, έχουμε δικαίωμα να αναγνωρίζουμε και άλλα», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι η Γερμανίδα καγκελάριος αναφέρθηκε στο θέμα, υποστήριξε, όμως, ότι η Ελλάδα «έχει ανοίξει τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας». Όπως είπε για το ενδεχόμενο αυστηροποίησης των ελέγχων, δεν υπήρξε εκτενής συζήτηση. Για το θέμα των εμβολιασμών, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε ότι «εκφράστηκε η ικανοποίηση με την πρόοδο σε όλη την ΕΕ. Ως Ευρώπη, καλύψαμε το χαμένο έδαφος και προμηθευτήκαμε αρκετές δόσεις ώστε να εμβολιαστούν, με όλα τα σκευάσματα, οι ενήλικες πολίτες». Τέλος, αναφερόμενος στη μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού, δήλωσε την πεποίθησή του ότι δεν πρέπει να μπούμε ξανά σε λογική νέων περιορισμών, αλλά σε επιτάχυνση των εμβολιασμών.

Μέρκελ: «Ίσως χρειαστεί να επανέλθουμε»

Όπως μετέδωσε μέσω Twitter ο Νίκος Χρυσολωράς, απεσταλμένος του Bloomberg στις Βρυξέλλες, από την πλευρά της Γερμανίδας Καγκελαρίου, το θέμα της μετακίνησης των εμβολιασμένων με μη εγκεκριμένα από την ΕΕ σκευάσματα, δεν έχει κλείσει. «Δεν είμαι σίγουρη εάν το θέμα έχει ρυθμιστεί πλήρως. Ίσως χρειαστεί να επανέλθουμε», φέρεται να υποστήριξε η Ανγκελα Μέρκελ.

Merkel when asked about Greece's measures (and accepting visitors vaccinated with Sputnik etc): `"I don't know if that is now already fully settled or whether we will have to talk about it again.' (via @ArneDelfs)

— Nikos Chrysoloras (@nchrysoloras) June 25, 2021