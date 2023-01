Μέριλιν Μάνσον και Εσμέ Μπιάνκο τα «βρήκαν» εξωδικαστικά – Απέσυρε τη μήνυση η ηθοποιός

Η Εσμέ Μπιάνκο, ηθοποιός του «Game of Thrones», απέσυρε τη μήνυση εναντίον του Μέριλιν Μάνσον για σεξουαλική κακοποίηση, προκειμένου να προχωρήσει στη ζωή της, σύμφωνα με τον δικηγόρο της.

Η ίδια είχε ισχυριστεί ότι ο διάσημος τραγουδιστής την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά, σωματικά και συναισθηματικά. Ο δικηγόρος της, Jay Ellwanger, δήλωσε ότι η 40χρονη, γνωστή από τον ρόλο της, ως «Ros» στη δημοφιλή σειρά του HBO, κατέληξε σε συμφωνία με τον Μάνσον.

