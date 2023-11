Μέμφις: 52χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τρεις γυναίκες και ένα 13χρονο κορίτσι

Τρεις γυναίκες και ένα 13χρονο κορίτσι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς ενός 52χρονου στην αμερικανική πόλη Μέμφις του Τενεσί, αργά το βράδυ του Σαββάτου, ενώ άλλη μια έφηβη κοπέλα τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο 52χρονος δράστης ονόματι Μάβις Κρίστιαν εντοπίστηκε νεκρός τα ξημερώματα της Κυριακής μέσα στο αυτοκίνητό του, μετά τη δράση του σε ξεχωριστά σημεία στο Μέμφις, έχοντας προφανώς αυτοκτονήσει, σύμφωνα με την αστυνομία. Αστυνομικές πηγές χαρακτηρίζουν το μακελειό αυτό σαν αποτέλεσμα ενδοοικογενειακής βίας.

UPDATE: Mavis Christian, Jr has been found dead of a self-inflicted gunshot wound.

Christian went on a shooting spree last night in Memphis & killed 3 women & a 13 year-old girl.

A 5th victim, age 15, is in critical condition.

