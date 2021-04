Μεϊκόπουλος – Ματσιόλης: «Self test με προχειρότητα, ασάφειες και μετακύλιση ευθύνης»

Μία ημέρα μετά την έναρξη της προμήθειας των self-tests από τα φαρμακεία της Μαγνησίας, ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ν. Μαγνησίας κ. Κώστα Ματσιόλη, προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτικά για την προμήθεια και διενέργεια των self tests αλλά και τα ζητήματα που έχουν προκύψει από την πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας.

Σοβαρές επιφυλάξεις εξέφρασε ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας αναφορικά με τον τρόπο διενέργειας των τεστ και την ακόλουθη αξιοπιστία που εν τέλει εγγυώνται. Όπως ενημέρωσε το Βουλευτή, τα self tests που παρέλαβαν οι φαρμακοποιοί, στα ξενόγλωσσα φύλλα οδηγιών – που αποτελούν μέρος της συσκευασίας της εταιρείας – αναγράφουν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος θα πρέπει να διενεργείται σε ειδικό περιβάλλον από υγειονομικό προσωπικό ή υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας.

Ωστόσο, στα ελληνικά φύλλα οδηγιών – τα οποία έχουν δοθεί ξεχωριστά, εκτός συσκευασίας – η αναφορά αυτή έχει απαλειφθεί, δημιουργώντας αμφιβολίες για το αν τελικά το περιβάλλον του κάθε σπιτιού που θα διενεργούνται τα self tests είναι κατάλληλο ή αν ο εκάστοτε ιδιώτης μπορεί να το διενεργεί σωστά. «Η λανθασμένη χρήση δημιουργεί μοιραία τον κίνδυνο λανθασμένων αποτελεσμάτων, μετακυλώντας δυσανάλογα μεγάλο μέρος διαχείρισης της κατάστασης στην ατομική ευθύνη του κάθε πολίτη», ανέφερε ο Βουλευτής.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τα συγκεκριμένα test διενεργούνται από εγκεκριμένα μεγάλα φαρμακεία, με παρουσία του επιστήμονα φαρμακοποιού ο οποίος μάλιστα έχει λάβει και ειδική εκπαίδευση για τη διενέργεια του test, ενώ τα κράτη έχουν προχωρήσει σε επιδοτήσεις των εν λόγω φαρμακείων για την ενίσχυση του έργου τους. «Απ’ ότι φαίνεται στη χώρα μας, η κυβέρνηση επέλεξε να επιβαρύνει τους ίδιους τους πολίτες με τη διενέργεια των test, δημιουργώντας συνθήκες για αμφίβολα αποτελέσματα», σημείωσε δεικτικά ο Βουλευτής.

Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος τόνισε ότι και στην περίπτωση των self tests η προχειρότητα, οι ασάφειες και η μετακύλιση της ευθύνης χαρακτηρίζουν για ακόμα μία φορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ΝΔ στη διαχείριση της πανδημίας, με αποτέλεσμα την απώλεια της αξιοπιστίας ενός χρήσιμου κατά τα άλλα εργαλείου όπως τα self tests.

«Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, αν το self test βγει θετικό, oι πολίτες για να το επιβεβαιώσουν και να καταχωρηθεί θα αναγκαστούν να επαναλάβουν νέο τεστ (μοριακό ή rapid), πληρώνοντας το πιθανότερο από την τσέπη τους, με τους ίδιους να επιβαρύνονται για μία ακόμη φορά δυσανάλογα, ενώ δημιουργείται μία γενικευμένη αίσθηση αναποτελεσματικότητας στην όλη διαδικασία», σημείωσε ο Βουλευτής, ενώ ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας για τη γόνιμη συζήτηση.