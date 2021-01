Μεγάλη Βρετανία: Καθολικό lockdown ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον

Kαθολικό lockdown σε όλη τη Μεγάλή Βρετανία, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπόρις Τζόνσον, σε διάγγελμα του. Με αυτό τον τρόπο οι Αρχές θα προσπαθήσουν να βάλουν «φρένο» στην επιδείνωση της πανδημίας του κορονοϊού, λόγω του μεταλλαγμένου στελέχους του. Το καθολικό lockdown θα ξεκινήσει από τα μεσάνυχτα. «Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση σας δίνει ξανά εντολή να μείνετε σπίτι» είπε χαρακτηριστικά ο Μπόρις Τζόνσον.

Όπως ανακοινώθηκε όλα τα σχολεία αλλά και τα πανεπιστήμια θα κλείσουν, και θα επιστρέψουν σε τηλεκπαίδευση. «Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για θέσουμε αυτή τη νέα μετάλλαξη υπό έλεγχο καθώς θα χορηγούνται τα εμβόλια μας» τόνισε ο Μπόρις Τζόνσον στο διάγγελμα του προς τον βρετανικό λαό και συνέχισε: «Πρέπει λοιπόν να εισέλθουμε σε ένα πανεθνικό lockdown, το οποίο είναι αρκετά σκληρό για να περιορίσει αυτήν την μετάλλαξη».

To εθνικό lockdown θα έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι εβδομάδες κατά τη διάρκεια των οποίων, οι πολίτες θα κληθούν να παραμείνουν στις κατοικίες τους και οι εργαζόμενοι να δουλέψουν από τα σπίτια τους, όταν αυτό είναι βέβαια εφικτό.

Τα νοσοκομεία στη χώρα υφίστανται μεγαλύτερη πίεση από ποτέ και οι νοσηλείες στην Αγγλία αυξήθηκαν κατά 30% την τελευταία εβδομάδα. «Είναι σαφές ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα» τόνισε ο Μπόρις Τζόνσον.

Η Βρετανία κατέγραψε την Δευτέρα (04/01) ρεκόρ κρουσμάτων Covid-19, στα 58.784 και επιπλέον 407 θανάτους.

UK PM Boris Johnson announces new Covid lockdown in England, with people told to stay at home and schools shut for most pupils from tomorrow https://t.co/Ls8aelzDwH

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 4, 2021