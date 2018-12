Μεγάλη νικήτρια του «The Voice» η σοπράνο από τον Βόλο Λεμονιά Μπέζα (videos)

Θρίαμβος για τη Λεμονιά Μπέζα από τον Βόλο που αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια στον τελικό του «The Voice» για τη φετινή χρονιά.

Η νικήτρια του The Voice κέρδισε ένα χρυσό δισκογραφικό συμβόλαιο κι ένα αυτοκίνητο!

Στα αξιοσημείωτα της βραδιάς, το γεγονός πως ο Κωστής Μαραβέγιας κέρδισε -με παίκτη του- για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αλλά και η ανακοίνωση του Γιώργου Καπουτζίδη για το… τέταρτο The Voice το οποίο θα δούμε μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ την επόμενη χρονιά.

Πώς κύλησε η βραδιά

H βραδιά ξεκίνησε με τις εμφανίσεις των 8 παικτών που είχαν περάσει στον τελικό. H Έλένα Παπαρίζου, μπορεί να είχε τους περισσότερους παίκτες στην τελική οκτάδα, ωστόσο οι coaches που είδαν τους παίκτες τους να περνάνε στην επόμενη φάση, ήταν οι Κωστής Μαραβέγιας και Σάκης Ρουβάς.

Μετά τις πρώτες εμφανίσεις τους, στην τελική τετράδα πέρασαν οι:

Louis Παναγιώτου (Σάκης Ρουβάς)

Μαρία Ιερωνυμάκη (Κωστής Μαραβέγιας)

Μαρίνα Τζιάνγουιρθ (Σάκης Ρουβάς)

Λεμονιά Μπέζα (Κωστής Μαραβέγιας)

Στη συνέχεια οι 4 φιναλίστ ερμήνευσαν τραγούδια που είχαν ξαναπεί σε προηγούμενη φάση του The Voice. Πρώτος ανέβηκε στη σκηνή ο Louis Παναγιώτου και μάγευσε το κοινό με το All of me.

Η Λεμονιά Μπέζα ολοκληρώνει το διαγωνιστικό μέρος με το L’amour est un diseau rebelle.

Μετά τις ερμηνείες των παιδιών, ο Γιώργος Καπουτζίδης ανακοίνωσε στον μεγάλο τελικό πέρασε η Μαρίνα Τζιάνγουιρθ και η Λεμονιά Μπέζα. Οι τηλεφωνικές γραμμές άνοιξαν εκ νέου και το τελευταίο διαγωνιστικό μέρος του τελικού ξεκίνησε.

Η Μαρίνα Τζιάνγουιρθ ερμήνευσε το τελευταίο της κομμάτι στο The Voice, I keep on falling, ενώ η Λεμονιά Μπέζα ανέβηκε στη σκηνή με τη Μαλάμω.

Λίγο πριν την ανάδειξη της νικήτρια, ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε και πάλι τη διαφορά, με ένα βίντεοκλιπ που αναμφισβήτητα θα μείνει στην ιστορία του Voice.

Τελικώς, η Λεμονιά Μπέζα αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια.

Πηγή: iefimerida