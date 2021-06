Μεγάλη ανταπόκριση στην εφαρμογή «All We Need is You»

Mεγάλη είναι η ανταπόκριση των πολιτών στο έργο «Αll We Need is You» μίας ομάδας δημιουργικών νέων μηχανικών και προγραμματιστών. Στον πρώτο της «αγώνα» με τον ηθοποιό Γιώργο Κοψιδά, μαζεύουν χρήματα για να εξασφαλίσουν πρωινό για τα παιδιά που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Το ποσό στόχος που θα συγκεντρωθεί θα το δώσουν στο Χαμόγελο του Παιδιού, ώστε η διαχείρισή του να γίνει με βέλτιστο και αποτελεσματικό τρόπο. Με στόχο τα 500 ευρώ συγκεντρώθηκαν ήδη 575 ευρώ και η δράση θα συνεχιστεί έως 11 Ιουνίου. Την ομάδα απαρτίζουν οι product owner Νικόλας Δερβένης, digital marketer Θάνος Γραμμένος, software developer Ιωάννης Θάνος και ο graphic designer Νίκος Κίτσος.