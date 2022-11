Με υπέροχες μουσικές, γλυκίσματα και εκπλήξεις το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Fashion City Outlet – Δείτε photos

Η αγαπημένη γιορτή μικρών και μεγάλων έφτασε στο Fashion City Outlet αργά το απόγευμα του Σαββάτου! Το Fashion City Outlet φώτισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο του, καλωσορίζοντας έτσι την πιο ξεχωριστή περίοδο του χρόνου!

Στους διαδρόμους του αγαπημένου εμπορικού κέντρου της Θεσσαλίας συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, που απόλαυσε την φωταγώγηση του δέντρου με μουσική, χρώματα, λαμπάκια, μυρωδιές και γεύσεις σε μία μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια Έλενα Οικονόμου με το χαμόγελο και τη θετική της διάθεση, ήταν η οικοδέσποινα της βραδιάς που επιμελήθηκε και την πολυαναμενόμενη κλήρωση του Τροχού της Τύχης που διεξήχθη στο εμπορικό στις 18 και 19/11, χαρίζοντας απίθανα δώρα σε 17 τυχερούς νικητές!

Tο εορταστικό σκηνικό συμπλήρωσε η πιο ατμοσφαιρική μπάντα The Swingin’ Cats με την Αλεξάνδρα Σιετή -finalist του The Voice of Greece 2021-, με χριστουγεννιάτικες αλλά και jazz/swing μελωδίες! Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν, χόρεψαν και χάρηκαν την έναρξη της εορταστικής περιόδου, κάνοντας τις αγορές τους στα επώνυμα fashion brands και διασκεδάζοντας στον χώρο των εστιατορίων του εντυπωσιακά στολισμένου Fashion City Outlet! Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι φέτος το αγαπημένο εμπορικό κέντρο καταφέρνει να πάρει την πρώτη θέση στις καρδιές των επισκεπτών του με μια σειρά από events και δραστηριότητες που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον τους, ενώ μας επιβεβαιώνει ότι τα Χριστουγεννιάτικα happenings δεν σταματούν εδώ!