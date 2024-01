Με το pay per view θα μεταδοθεί το Κοζάνη-Νίκη

Το παιχνίδι Κοζάνη-Νίκη, που θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο, είναι ένα από τα παιχνίδια της 17ης αγωνιστικής του βορείου ομίλου της Σούπερ Λιγκ 2 που θα μεταδοθούν διαδικτυακά με τη μέθοδο του με pay per view.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση και πως μπορεί ο καθένας να παρακολουθήσει τον αγώνα:

«Σας ενημερώνουμε ότι αυτή την αγωνιστική θα μεταδώσουμε με pay per view τους εξής αγώνες:

Α’ όμιλος

Σάββατο 13/1 (15.00), Κοζάνη-Νίκη Βόλου.

Κυριακή 14/1 (15.00) Αναγέννηση Καρδίτσας-Μακεδονικός.

Β’ όμιλος

Σάββατο 13/1 (15.00), Καλλιθέα-Παναθηναϊκός Β’.

Σάββατο 13/1 (15.00), Καλαμάτα0Αιγάλεω.

Οδηγίες για την παρακολούθηση live stream αγώνων της Σούπερ Λιγκ 2:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ LIVE STREAM ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ SUPER LEAGUE 2

1. Συνδεθείτε στο κανάλι προβολής αγώνων της Super League 2 στην διεύθυνση https://sl2.muvi.com/

2. Πατήστε το κουμπί sign up στην πάνω δεξιά μεριά της οθόνης σας αν συνδέεστε για πρώτη φορά ώστε να δημιουργήσετε λογαριασμό.

3. Στη συνέχεια συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία στο παράθυρο που ανοίγει. Βάλτε το ονοματεπώνυμό σας, το email σας και έναν κωδικό της επιλογής σας στο «password», τον οποίο γράφετε και δεύτερη φορά για επιβεβαίωση στο «confirm password». Γράψτε κάπου τον κωδικό σας ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας την επόμενη φορά μόνο με το email και τον κωδικό σας από το sign up.

4. Στη συνέχεια πατάτε στο πάνω μέρος της οθόνης την επιλογή «Super League 2 Live» και θα σας εμφανίσει όλα τα παιχνίδια που μεταδίδονται μέσω Live

Streaming.

5. Επιλέγετε το παιχνίδι που θέλετε να παρακολουθήσετε πατώντας το κουμπί Play.

6. Στην συνέχεια πατάτε το κουμπί «Proceed to checkout» και αμέσως μετά στο Pay now.

H χρέωση για να παρακολουθήσετε τον αγώνα είναι στα 3 ευρώ και η διάρκεια που θα είναι διαθέσιμο το παιχνίδι είναι 6 ώρες από την στιγμή που θα προχωρήσετε στην πληρωμή.

7. Τελικό βήμα αφού πατήσετε την επιλογή του Pay now, είναι η συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων της κάρτας σας και η επιλογή πληρωμή . Γίνονται δεκτές όλες οι κάρτες, χρεωστική, πιστωτική, Paysafe.

8. Συγχαρητήρια πλέον έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία την πληρωμή σας και έχετε

αποκτήσει πρόσβαση για να παρακολουθήσετε τον αγώνα της Super League 2 που επιθυμείτε».