Mε την Πρέσβειρα της Αυστρίας συναντήθηκε η Μαρίνα Χρυσοβελώνη

Με αφορμή το άτυπο συμβούλιο υπουργών της Ε.Ε. για θέματα Ισότητας Φύλων που πραγματοποιείται στο τέλος αυτής της εβδομάδας στη Βιέννη, στο πλαίσιο της διοργάνωσης από την αυστριακή προεδρία του συνεδρίου: Gender Equality and You. Young Voicees. Joint Initiative, πραγματοποιήθηκε χθες 08/10 συνάντηση μεταξύ της Υφυπουργού Εσωτερικών Μαρίνα Χρυσοβελώνη και της πρέσβειρας της Αυστρίας στην Αθήνα, κ. An. Ikić-Böhm.

Η πρέσβειρα διαβίβασε στην Υφυπουργό την σημασία που δίνει η Αυστρία στην ισότητα των φύλων εφαρμόζοντας σχετική πολιτική με έμφαση στα εργασιακά θέματα, ενώ ενημέρωσε για τους τρόπους με τους οποίους αγωνίζεται για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Η Υφυπουργός Εσωτερικών Μ. Χρυσοβελώνη που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στο συνέδριο (11 και 12/10) ενημέρωσε την πρέσβειρα ότι επίκειται νομοσχέδιο που θα αντιμετωπίζει τα ζητήματα ισότητας φύλων σε κάθε τομέα της κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας, ενώ ανέφερε ότι υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας κ. Έφη Αχτσιόγλου στην οποία θα συζητηθεί ο τρόπος που θα γίνει η νέα παρέμβαση στο ζήτημα των μισθολογικών διακρίσεων και στην πολιτική για καθολική συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις βαθμίδες της αγοράς εργασίας. Τέλος, ενημέρωσε για την μακρόχρονη, εξειδικευμένη και πολύ αποτελεσματική δράση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων στα θέματα αυτά.

Οι δύο γυναίκες ανανέωσαν το ραντεβού τους για συνάντηση μετά το συνέδριο, στην οποία θα κληθεί να συμμετέχει και η Γενική Γραμματέας Ισότητας Φύλων κ. Φ. Κούβελα.