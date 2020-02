Με την ορχήστρα της Κρατικής Όπερας του Μπουργκάς σολίστ ο Στέλιος Γκόλγκαρης

Μεγάλη τιμή για τον Έλληνα διεθνούς φήμης κιθαριστή Στέλιο Γκόλγκαρη η σύμπραξη του με την Κρατική Ορχήστρα της Όπερας του Μπουργκάς της Βουλγαρίας ως σολίστ σε CD που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες από την δισκογραφική εταιρία FM RECORDS, σε μια παραγωγή της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κομοτηνής με την επιμέλεια της προέδρου της Νατάσας Λιβεριάδου. Ο Στέλιος Γκόλγκαρης ερμηνεύει το Κοντσέρτο για 2 Κιθάρες και Ορχήστρα του διεθνώς καταξιωμένου Έλληνα συνθέτη Δημήτρη Σβυντρίδη (Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Κιθάρας Θράκης) υπό την διεύθυνση του Βούλγαρου Μαέστρου Ιορντάν Ντάφοφ.

Ο Στέλιος Γκόλγκαρης γεννήθηκε το 1969. Το 1988 πήρε Δίπλωμα Κιθάρας με «Άριστα Παμψηφεί & Βραβείο» από το Ωδείο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Trinity College London, από όπου αποφοίτησε με Licentiate Recital in Guitar (LTCL) with Distinction, καθώς και με Advanced Recital Ensemble with Distinction, σαν κιθαριστικό ντουέτο μαζί με τον Βασίλη Μαστοράκη.

Το 1982 κέρδισε το Α’ Βραβείο στο Διαγωνισμό του Διεθνούς Φεστιβάλ Κιθάρας Βόλου για Νέους μέχρι 15 ετών. Το 1988 κέρδισε το Βραβείο Αρμονίας του Ωδείου Αθηνών και το 1989 το Α’ Βραβείο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Σολίστ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Βόλου. Έχει δώσει πολλά ρεσιτάλ σε όλη την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό (Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Αγγλία, Δανία, Γερμανία, Αυστρία, Ρωσία, Κούβα, Η.Π.Α. κ.α.). Το 1998 υπέγραψε αποκλειστικό συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία SONY CLASSICAL και κυκλοφόρησε το πρώτο του CD με τίτλο «TANGO PASSION» μαζί με τον κιθαριστή Βασίλη Μαστοράκη, την ίδια χρονιά συμμετέχει μαζί με τον κιθαριστή Βασίλη Μαστοράκη στην δισκογραφική δουλειά του Διονύση Τσακνή «ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ» που κυκλοφόρησε από την SONY MUSIC.

Έχει εμφανιστεί ως σολίστ σε φημισμένους χώρους συναυλιών όπως: «Άγιος Γεώργιος» στο Μεγάλο Παλάτι του Κρεμλίνου στην Μόσχα, «Alte Opera» στην Φρανκφούρτη, Θέατρο «Olympia» στο Παρίσι, «Pallandium Theater» στο Λονδίνο, «Raddisson Theater» στην Κοπεγχάγη, «Hall of Springs» στη Σαρατόγκα, Θέατρο «Αμαντέο Ρολντάν» στην Αβάνα, «Μέγαρο Μουσικής Αθηνών», «Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης», «Ωδείο Ηρώδου του Αττικού», «Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου», Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Θέατρο “Παλλάς” στην Αθήνα, Βασιλική Αγ. Μάρκου στο Ηράκλειο, Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, Τάφρο Da Villa Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, Θέατρο Ριάλτο στην Λεμεσό, Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας, κ.α.

Έχει συμπράξει με μεγάλες ορχήστρες όπως: Philadelphia Orchestra, Modern Ionic Orchestra, Προεδρική Ρωσικής Ομοσπονδίας (Κρεμλίνου), Συμφωνική Σόφιας, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ & ΝΕΡΙΤ, Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων, Κρατική Ορχήστρα Κύπρου. Επίσης συνεργάστηκε με κορυφαίους μαέστρους.

Δίδαξε από το 1988 ως το 2012 στο Ωδείο Αθηνών. Είναι Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο Δημοτικό Ωδείο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και Διευθυντής Μουσικών Εργαστηρίων του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά. Από το 2013 είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Κιθαριστών και ίδρυσε τα Φεστιβάλ Κιθάρας: Θράκης, Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Καρδίτσας, Βόλου-Μαγνησίας, Αμφίκαιας, Αττικής, Πειραιά, Μπλόκου Κοκκινιάς, Νέων Ελλήνων Κιθαριστών, Πελοποννήσου, Κρήτης, καθώς και την Κιθαριστική Ακαδημία Παρνασσού. Το 2015 ίδρυσε την Κιθαριστική Ορχήστρα Βόλου-Μαγνησίας και το 2016 την Ελληνική Κιθαριστική Ορχήστρα. Αρκετοί μαθητές του έχουν διακριθεί διεθνώς και έχουν αποσπάσει πάνω από 70 βραβεία σε πανελλήνιους και παγκόσμιους διαγωνισμούς.