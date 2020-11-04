Με ραντεβού η εξυπηρέτηση του κοινού στο Λιμεναρχείο Βόλου

Στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, η εξυπηρέτηση του κοινού στο Λιμεναρχείο Βόλου θα πραγματοποιείται έως τις 30 Νοεμβρίου κατόπιν ραντεβού που θα ορίζεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, στα παρακάτω τηλέφωνα ανά τομέα:
1.- ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ:
Α.- ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:24213- 53826 ΚΑΙ 24213-53831.
Β.- ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ – ΒΕΜΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 24213- 53809 ΚΑΙ 24213-53832.
Γ.- ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ – ΕΡΓΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 24213-53836 ΚΑΙ 24213-53816.
Δ.- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:24213-53824.
2.- ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ:
Α.- ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:24213-53817.
Β.- ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:24213-53818.
3.- ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Α.- ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:24213-53830.
Β.- ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:24213-53819.
4.- ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΗΟΛΟΓΙΩΝ: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:24213-53827.
5.- ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ:
Α.- ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:24213-53821 ΚΑΙ 24213-53811.
Β.- ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:24213-53822.