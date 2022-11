Με νέες εκπαιδεύσεις και συνεργασίες ο 9ος κύκλος του Project Future

Mε τη συμμετοχή 209 νέων πτυχιούχων από όλη την Ελλάδα πραγματοποιείται το πρώτο στάδιο εκπαιδεύσεων του 9ου κύκλου του Project Future, του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο συνδέει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Ο 9ος κύκλος εμπλουτίστηκε με νέες εκπαιδεύσεις και masterclasses που έχουν επιλεγεί προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και να βελτιώνουν τις δεξιότητες όσων συμμετέχουν.

Καλωσορίζοντας τους νέους και νέες του 9ου κύκλου, ο κ. Βασίλης Κουτεντάκης, Aνώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Retail Banking της Τράπεζας Πειραιώς αναφέρθηκε στην επιτυχία του Project Future που υλοποιεί η Τράπεζα από το 2018, όπως αποτυπώνεται στον μεγάλο αριθμό των πτυχιούχων που συμμετέχουν σε κάθε κύκλο και στην υψηλή απορρόφηση των αποφοίτων σε θέσεις εργασίας.

«Σχεδόν 4.500 νέοι και νέες έχουν εκπαιδευθεί στη διάρκεια των τεσσάρων ετών και περισσότεροι από 2.000 έχουν βρει δουλειά μέσα από το πρόγραμμα. Σε κάθε κύκλο, διευρύνουμε και ενισχύουμε τις εκπαιδεύσεις ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Η υψηλής ποιότητας εξειδικευμένη εκπαίδευση συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και είναι αναγκαία σε μια σύγχρονη οικονομία, όπως η ελληνική που διατηρεί τις ευνοϊκές προοπτικές της ακόμη και στην παρούσα συγκυρία», τόνισε ο κ. Κουτεντάκης.

Tο 4day training, το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης, αφορά soft & business skills και αλληλεπίδραση με στελέχη της αγοράς και περιλαμβάνει masterclasses με θέματα: Digital Transformation, Financial Literacy, Metaverse.

Θα ακολουθήσουν οι εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις στους τομείς:

• Digital Marketing & ecommerce young practitioners powered by EY

• Java – Spring – Microservices by Code.Hub

• Banking Consulting by Accenture

• Cloud Engineering by Accenture

• Tourism Front Office by BCA COLLEGE

• IT Recruitment Academy by Code.Hub

Κατά τον 9ο κύκλο του προγράμματος συνεχίζεται η συνεργασία με το LinkedIn Learning, την online εκπαιδευτική πλατφόρμα του LinkedIn, μέσω της οποίας όλοι οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες του προγράμματος, λαμβάνουν μία δωρεάν άδεια χρήσης που θα τους δώσει πρόσβαση σε περισσότερα από 9.500 μαθήματα σε τομείς Business, Technology και Creative. Μέσα από το Project Future, έχουν ήδη δοθεί 13.630 άδειες χρήσης.

Μέχρι σήμερα, έχουν υλοποιηθεί 8 κύκλοι, σε συνεργασία με το ReGeneration, μέσω των οποίων:

• 4.433 νέες και νέοι εκπαιδεύτηκαν

• 1.548 εξ αυτών εξειδικεύτηκαν μέσω των εκπαιδεύσεων του Project Future

• 2.401 απόφοιτοι των εκπαιδεύσεων του Project Future και του ReGeneration έχουν βρει μέχρι σήμερα θέση στην ελληνική αγορά εργασίας ενώ η διαδικασία των προσλήψεων είναι σε εξέλιξη.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τα βιογραφικά των αποφοίτων αναρτώνται στην πλατφόρμα του ReGeneration και παραμένουν διαθέσιμα στις 1.050 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στο δίκτυο του ReGeneration, για ένα χρόνο, με στόχο την απορρόφησή τους σε θέση εργασίας, με τουλάχιστον εξάμηνη σύμβαση και ελάχιστο μισθό €800 μικτά.

Το Project Future της Τράπεζας Πειραιώς υλοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και απασχόλησης νέων στην Ελλάδα. Πολύτιμοι συνεργάτες της Τράπεζας Πειραιώς για την επιτυχή διεξαγωγή του 9ου κύκλου του προγράμματος είναι η Google, το LinkedIn learning, η Accenture, η EY, η Code.Hub, το BCA COLLEGE, το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, ο Δημήτρης Δημητριάδης, η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών.