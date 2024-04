Με μεγάλη επιτυχία το Hospitality Roadshow “Shaping the Future of Hospitality’’ υπό την αιγίδα του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Απριλίου το Hospitality Roadshow “Shaping the Future of Hospitality’’ sponsored by COCO MAT υπό την αιγίδα του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου στη Ζαγορά Πηλίου και συγκεκριμένα στο νέο πολυδύναμο διεθνές συνεδριακό χώρο Project Ζeta.

Πλήθος επαγγελματιών της ευρύτερης περιοχής του Ανατολικού Πηλίου παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, η οποία είχε επιμορφωτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα, παρέχοντας σε επαγγελματίες και εργαζόμενους του τουρισμού τη δυνατότητα να βρεθούν στον ίδιο χώρο, να γνωριστούν, ανταλλάζοντας ιδέες και απόψεις πάνω σε σημαντικά ζητήματα που άπτονται του κλάδου της φιλοξενίας.

Θερμό καλωσόρισμα έγινε από το Δήμαρχο Ζαγοράς – Μουρεσίου κ. Κωνσταντίνο Καραγεωργίου, αναφέροντας την πρόθεση της νέας δημοτικής αρχής να σταθεί θερμός υποστηρικτής στις προσπάθειες και ενέργειες των επιχειρηματιών.

«Βρισκόμαστε 7 μήνες μετά τα καταστροφικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή μας αντιμέτωποι με τεράστιες ζημιές σε υποδομές, δίκτυα κ.α., με ανάγκες για αποκαταστάσεις και για νέα ανθεκτικά έργα παράλληλα με τις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής θωράκισης.

Με ένα σύνθετο σχεδιασμό ολιστικής επαναφοράς στην προηγούμενη κατάσταση και μάλιστα με καλύτερες συνθήκες, επιχειρούμε να εξελίξουμε την καταστροφή όχι μόνο σε ευκαιρία ανάταξης της περιοχής αλλά και να συνδημιουργήσουμε ένα νέο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης για όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας με έμφαση στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα.

Χρησιμοποίησα τον όρο της συνδημιουργίας για να επισημάνω πως η σύνθεση, οι συνεργασίες, αποτελούν για τη Δημοτική Αρχή κορυφαίες αξίες και επιταχυντές του πολιτικού σχεδιασμού μας.

Συνέργειες με την Κεντρική Διοίκηση, με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με φορείς, ιδρύματα, με όσες και όσους μπορούν με θετική διάθεση να συμπορευτούμε στον δύσκολο δρόμο της επαναφοράς, εκπέμπουν πολλά και ηχηρά μηνύματα.

Η σημερινή ημερίδα, τόνισε ο Δήμαρχος κ. Καραγεωργίου, αποτελεί μια εξαιρετική πρωτοβουλία, την οποία αγκαλιάσαμε από την πρώτη στιγμή και ευελπιστούμε πως με τις καλές πρακτικές που θα παρουσιαστούν, τις προτάσεις που θα τεθούν σε μια γόνιμη διαβούλευση, κυρίως με το τουριστικό επιχειρείν του Δήμου μας, θα ενισχυθούν οι πολιτικές μας για αναβαθμισμένο, ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν.

Σας καλωσορίζουμε στον τόπο μας και σας προσκαλούμε να συνθέσουμε τον νέο κύκλο ανάπτυξης του Δήμου μας.

Ελάτε μαζί μας.

Σταθείτε δίπλα στους επιχειρηματίες του τουρισμού σε μια απαιτητική και γεμάτη προκλήσεις νέα πορεία.

Γίνετε κι εσείς συντελεστές της ανάτασης του Δήμου μας, αφήστε το αποτύπωμά σας όπως η σημερινή εξαιρετική ημερίδα και χαρείτε μαζί μας τα συναισθήματα της δημιουργίας.»

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε η Αντιπεριφερειάρχης Ν. Μαγνησίας κ. Άννα – Μαρία Παπαδημητρίου, η οποία αναφέρθηκε στις δράσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που αφορούν τον τουρισμό και τόνισε πως θα λειτουργήσει ως αρωγός στην προώθηση και ανάδειξη του Πηλίου. Στη συνέχεια, τη σκυτάλη έλαβαν άτομα που μετέδωσαν στο κοινό τις γνώσεις τους, αλλά και την εμπειρία τους πάνω σε θέματα τουρισμού και φιλοξενίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μελέτης Ανδρινός, Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Αγροκτήματος “KARAISKOS FARM”, μίλησε για τον αγροτουρισμό και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλλει ως μια νέα μορφή, που ακόμη δεν έχει ανθίσει στην περιοχή μας, αλλά ενδείκνυνται λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρει. Έπειτα, το λόγο έλαβε, ο Προϊστάμενος Ελέγχου Επιθεώρησης & Τουριστικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας, κ. Νικόλαος Σαρούκος, ο οποίος ανέλυσε τους τρόπους, τα κίνητρα και τα πλεονεκτήματα της επέκτασης της τουριστικής περιόδου. Η επόμενη ομιλήτρια ήταν η κ. Αγγελική Βογδάνου, η οποία δραστηριοποιείται ως σύμβουλος στον τομέα της φιλοξενίας. Η ίδια τόνισε τη σημαντικότητα του brand storytelling, όρο απόλυτα συνυφασμένο με το αποτύπωμα που αφήνει η εκάστοτε επιχείρηση, ο εκάστοτε τουριστικός προορισμός μέσα από την ιστορία που θα διηγηθεί στον εν δυνάμει πελάτη του, παρακινώντας τον να γνωρίσει τον ίδιο καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση του.

Το επόμενο σκέλος της συγκεκριμένης ημερίδας αφορούσε την αειφόρο ανάπτυξη και ομιλητής αυτού του εξαιρετικά εξελισσόμενου μοντέλου ήταν ο κ. Βαγγέλης Δρόσος. Διατηρώντας τουριστικό γραφείο στη Σκόπελο, εξήγησε πως οι επαγγελματίες που ασχολούνται και εργάζονται στον τουριστικό τομέα είναι αναγκαίο να στραφούν σε ενέργειες και δράσεις, που θα έχουν ως στόχο, πέραν των υπολοίπων, και τη βιωσιμότητα μιας περιοχής. Στη συνέχεια, η κ. Εύα Ταταράκη, Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρίας COCO MAT SA, ανέλυσε τη σπουδαιότητα που κατέχει ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού και τους τρόπους με τους οποίους οι επαγγελματίες μπορούν να επιλέξουν τον κατάλληλο εργαζόμενο για την επιχείρηση τους.

Έπειτα, το λόγο έλαβε ο κ. Στάμος Γεώργιος, συνιδιοκτήτης του Project Zeta, ο οποίος μοιράστηκε το όραμα που είχε μαζί με τον συνεργάτη του και συνιδιοκτήτη κ. Γιώργο Αρβανιτίδη, για τη γέννηση της ιδέας της δημιουργίας μιας καινοτόμου επένδυσης για την περιοχή του Ανατολικού Πηλίου και συγκεκριμένα στη Ζαγορά, προκειμένου να επιτευχθεί η αύξηση της επισκεψιμότητας τους μήνες οπού δεν παρατηρείται αυξημένη ροή επισκεπτών.

Την εκδήλωση έκλεισε ο κ. Γιώργος Ζαφείρης, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, όπου συνόψισε μέσα σε λίγα λεπτά όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο της φιλοξενίας γενικότερα, δίνοντας συγχαρητήρια στους διοργανωτές για την πρωτοβουλία και την υλοποίηση της!

Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε μπουφές τιμώντας την τοπική γαστρονομία της περιοχής με παραδοσιακά προϊόντα και εδέσματα.