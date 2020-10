Με «Ευτυχία» συνεχίζονται οι προβολές στην «Εξωραϊστική»

Συνεχίζονται οι προβολές στον θερινό κινηματογράφο της πόλης του Βόλου, την «Εξωραϊστική», με το πρόγραμμα να είναι το εξής:

-Ευτυχία, 15/10, στις 20.00, σκηνοθεσία: Άγγελος Φραντζής, σενάριο: Κατερίνα Μπέη, ηθοποιοί: Ντίνα Μιχαηλίδου, Αντώνης Λουδάρος, Χρύσα Ρώπα, Παύλος Ορκόπουλος, Κρατερός Κατσούλης, Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης, Κάτια Γκουλιώνη, Λίλα Μπακλέση, Ευαγγελία Συριοπούλου, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Θάνος Τοκάκης, Ευγενία Σαμαρά, Ματθίλδη Μαγγίρα, Φοίβος Δεληβοριάς, διάρκεια: 123 λεπτά. Μια ταινία εμπνευσμένη από τη συναρπαστική ιστορία της πρωτοπόρου Ελληνίδας στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, με τις μεγαλύτερες και διαχρονικότερες επιτυχίες στο λαϊκό τραγούδι.

-Πόνος και δόξα – Dolor y gloria / Pain & glory, 16/10, στις 20.00, σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδόβαρ, σενάριο: Πέδρο Αλμοδόβαρ, ηθοποιοί: Αντόνιο Μπαντέρας, Πενέλοπε Κρουζ, Λεονάρντο Σμπαράλια, Νόρα Νάβας, Χουλιέτα Σεράνο, Ασιέρ Ετξεαντία, διάρκεια: 113 λεπτά. Το «Πόνος και δόξα» μιλάει για τη δημιουργία, για τη δυσκολία να τη διαχωρίζεις από την ίδια τη ζωή και για τα πάθη που της δίνουν νόημα και ελπίδα. Εξερευνώντας το παρελθόν του, ο Σαλβαδόρ ανακαλύπτει την άμεση ανάγκη να το διηγηθεί λεπτομερώς και μέσα από αυτό βρίσκει τη σωτηρία του.

-Θεατρική παράσταση «Φρικάρω», 17/10, στις 21.30. Για μια και μοναδική «stand up comedy» παράσταση θα βρεθεί στον Βόλο η super Kική. Η παράσταση της… ζωής της που κανένας φανατικός οπαδός του stand up comedy δεν πρέπει να χάσει. Τιμή εισιτηρίου 12 ευρώ, τιμή προπώλησης 10 ευρώ. Τα εισιτήρια είναι περιορισμένα λόγω των συνθηκών, ενώ θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, όπως επίσης και οι ανάλογες αποστάσεις μεταξύ των θεατών. Απαραίτητη η χρήση μάσκας για όλους τους παρευρισκόμενους.

-Θεατρική παράσταση «Έλμερ ο Παρδαλός Ελέφαντας», 17/10, στις 17.00, Κυριακή 18/10, στις 11.00. Η θεατρική διασκευή του Έλμερ του Παρδαλού Ελέφαντα είναι εμπνευσμένη από τα παιδικά βιβλία του Ντέιβιντ Μακ Κι, σε έκδοση της Andersen Press (από το 1989) και περιέχει όλα τα εκπαιδευτικά νοήματα σύμφωνα με τις αξίες που εκπροσωπεί ο Έλμερ. Η παράσταση είναι η ελληνική προσέγγιση των χαρακτήρων των βιβλίων με πρωτότυπο σενάριο, στίχους, μουσική, σκηνικά, τρισδιάστατες κούκλες και κοστούμια. Το μότο μας: «Κι αν όλοι μας δεν μοιάζουμε, είναι για να ταιριάζουμε, ο καθένας διαφορετικός». Προπωλήσεις εισιτηρίων στο viva.gr και στην «Εξωραϊστική» απογευματινές ώρες, τηλ. 2421030303. Τιμή εισιτηρίων 10 ευρώ (γενική είσοδος και προπώληση). Τα παιδιά πληρώνουν εισιτήριο από 1,5 έτους. Διάρκεια παράστασης περίπου 1 ώρα, τηλέφωνο πληροφοριών 6985603020. Τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας κι αποστάσεων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

-Στα μαχαίρια – Knives out 17/10, στις 20.00, σκηνοθεσία: Ράιαν Τζόνσον, σενάριο: Ράιαν Τζόνσον, ηθοποιοί: Τόνι Κολέτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κρις Έβανς, Κρίστοφερ Πλάμερ, Φρανκ Οζ, Άνα ντε Άρμας, Κάθριν Λάνγκφορντ, Τζέιμι Λι Κέρτις, Ντον Τζόνσον, Μάικλ Σάνον, διάρκεια: 130 λεπτά Ο καταξιωμένος σεναριογράφος και σκηνοθέτης Rian Johnson (Brick, Looper, Star Wars: The Last Jedi) αποδίδει φόρο τιμής στην αυθεντία του Μυστηρίου Agatha Christie,με μία φρέσκια σύγχρονη ταινία Εγκλήματος και Μυστηρίου στην οποία όλοι είναι ύποπτοι.

-Κατηγορώ…!, 18/10, στις 20.00, παραγωγή: Γαλλία/Ιταλία, Σκηνοθεσία: Ρόμαν Πολάνσκι, σενάριο: Ρόμπερτ Χάρις, Ρόμαν Πολάνσκι, ηθοποιοί: Ζαν Ντιζαρντέν, Λουί Γκαρέλ, Εμανουέλ Σενιέ, Γκρεγκορί Γκαντεμπουά, διάρκεια: 132’. Στις 5 Ιανουαρίου, 1895, ο λοχαγός Άλφρεντ Ντρέιφους, ένας νέος αξιωματικός του γαλλικού στρατού κατηγορείται άδικα πως κατασκόπευε για λογαριασμό της Γερμανίας και καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη στο Νησί του Διαβόλου.