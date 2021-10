Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε το Startup Europe Week Larisa 2021:Κάντε Πράξη την Επιχειρηματική σας Ιδέα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Startup Europe Week Larisa 2021: Κάντε Πράξη την Επιχειρηματική σας Ιδέα» που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, για 6η συνεχόμενη χρονιά.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να παρουσιασθούν εργαλεία και μηχανισμοί στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας καθώς και καλές πρακτικές αυτών. Ειδικότερα, στην εκδήλωση μίλησαν η κ. Παρασκευή Ζυγούρα, Digital Marketing Director στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Ινστιτούτο σε νέους επιχειρηματίες και η κ. Έλενα Καματέρη, Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ για τις δράσεις του Συνδέσμου και τις συνεργασίες που έχει συνάψει με στόχο την υποστήριξη των startups.

Στη συνέχεια, στην εκδήλωση αναφέρθηκαν ο κ. Μιχάλης Δρίτσας, Επικεφαλής του Γραφείου Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρ. Δήμα στις υπηρεσίες και το όραμα του Elevate Greece να αναδείξει και να «καλλιεργήσει» με πολλαπλούς τρόπους ένα ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας με πρώτο «σταθμό» τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Η κ. Μάγκυ Αθανασιάδη, Διευθύντρια του Τμήματος Καινοτομίας του ΣΕΒ παρουσίασε τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει ο ΣΕΒ συγχρόνως με τις στρατηγικές συμμαχίες στις οποίες έχει προχωρήσει με στόχο να συμβάλλει ενεργά και αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της καινοτομίας στην Ελλάδα.

Ακόμη, ο κ. Αχιλλέας Μπάρλας, Επικεφαλής της Μονάδας Καινοτομίας στις ΜμΕ και Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, μίλησε για τις υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρηματικότητας που προσφέρει το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ μέσω του Enterprise Europe Network. Ο κ. Μύρων Φλουρής, Associate Director, Business Development της EY Ελλάδος παρουσίασε τις ενέργειες της ΕΥ, στόχος της οποίας είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας το οποίο θα συνδέει και θα παρέχει μια ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική πρόταση αξίας. Επιπλέον, μίλησε και για τις προσανατολισμένες πρωτοβουλίες της EY, για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε startup επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, η κ. Julie Mouqouet, Innovation Project Officer at the Academic and Scientific Cooperation Department of the French Institute of Greece μαζί με την πολύτιμη βοήθεια της κ. Χρύσας Βουλγαράκη Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας στη μετάφραση, παρουσίασαν το French Tech Community in Greece μία πρωτοβουλία της Πρεσβείας της Γαλλίας που λειτουργεί ως αρωγός και συνδετικός κρίκος των startups.

Οι τελευταίοι ομιλητές είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τους οργανισμούς τους και τις καλές πρακτικές που τους βοήθησαν να πετύχουν τον στόχο τους. Πιο συγκεκριμένα, μίλησαν οι κκ. Παύλος Βασιλειάδης, CEO & Co-Founder της Upiria, μιας πλατφόρμας περιήγησης που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους επαγγελματίες ταξιδιώτες και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες να κατανοήσουν καλύτερα τους πελάτες τους και Δημήτρης Γουλιανός, CEO & Digital Marketer της Doitforme.eu, μίας εταιρείας που προσφέρει εύκολα στη χρήση εργαλεία και υπηρεσίες συμβουλευτικής για τη ψηφιακή διαφήμιση επαγγελματιών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων.

Ο ΣΘΕΒ και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας θα συνεχίσουν τις δράσεις τους για την υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων αλλά και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας γενικότερα.