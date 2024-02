Με διεθνή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η 5η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων Εκπαιδευτικών

Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών «Σχεδιάζοντας και Διδάσκοντας Θρησκευτικά με τα νέα Προγράμματα Σπουδών. Διδακτικά σενάρια για το μάθημα των Θρησκευτικών» πραγματοποιήθηκε, με διεθνή συμμετοχή, στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ από τις 23 μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2024.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Εργαστήριο του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ, με διευθύντρια την καθηγήτρια Βασιλική Μητροπούλου, και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Κόπτση. Έλαβαν μέρος καθηγητές και καθηγήτριες από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, θεολόγοι, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες από τις Θεολογικές Σχολές και από Παιδαγωγικά Τμήματα από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό.

Κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι κεντρικές εισηγήσεις. Πρώτος μίλησε ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος με θέμα «Το μάθημα των Θρησκευτικών ως δυνατότητα συνεργασίας ποιμαίνουσας Εκκλησίας, καθηγητών θεολογίας και Πολιτείας», και ακολούθησαν η Ilona Nord, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Βούρτσμπουργκ (Γερμανία) με θέμα «Η θρησκευτική εκπαίδευση και η ψηφιακή αλλαγή. Ιδέες και σκέψεις από το γερμανικό πλαίσιο» (Religious Education in the digital change. Concepts and reflections from a German context) και ο Martin Ubani, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ανατολικής Φινλανδίας, με θέμα «Ο θρησκευτικός γραμματισμός ως επαγγελματική ικανότητα για τον καθηγητή του 21ου αιώνα» (Religious literacy as a professional skill of the 21st century teacher). Στην κεντρική αυτή συνεδρία προήδρευσαν ο Χρυσόστομος Σταμούλης, Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, και ο Αλέξανδρος Κόπτσης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι επιμέρους θεματικές του συνεδρίου που αναπτύχθηκαν τις επόμενες δύο ημέρες ήταν οι ακόλουθες: «Θεωρητικές Προσεγγίσεις της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης», «Καλές διδακτικές πρακτικές και καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στη σχολική τάξη», «Διαπολιτισμικές, διαθρησκειακές, διαθεματικές και συμπεριληπτικές διδακτικές προσεγγίσεις», «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, χρήση ΤΠΕ, Τεχνητή νοημοσύνη» και «Σενάρια διδασκαλίας που αναφέρονται στα Νέα Προγράμματα Σπουδών στο Μάθημα των Θρησκευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Στο Συνέδριο συμμετείχαν επίσης μέλη της Επιμορφωτικής Ομάδας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου. Ειδικότερα, η θεολόγος Βασιλική Γιαννουτάκη, MTh, σε συνεργασία με την καθηγήτρια Αγγλικών Ευφροσύνη Αγγέλου παρουσίασαν το σενάριο διδασκαλίας «Πώς ο άνθρωπος επικοινωνεί με το Θεό». Ο Χρήστος Φραδέλλος, MTh, θεολόγος στο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων, που μίλησε εξ αποστάσεως, αναφέρθηκε στο σενάριο διδασκαλίας με τίτλο «Μια διδακτική προσέγγιση στο θέμα του “δίκαιου” και “ιερού” πολέμου». Ο Νίκος Τσιρέβελος, Δρ. Θεολογίας και ΕΔΙΠ του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ, εισηγήθηκε τη θεωρητική μελέτη «Χριστιανική Αγωγή, Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία στην Εκπαίδευση των Ρομά», όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης των Ρομά από την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού. Ο ίδιος, σε συνεργασία με τη Μαρία Άννα Τσίντσιφα, MSc, φιλόλογο του Λυκείου Καλλικράτειας, παρουσίασαν το σενάριο διδασκαλίας «Ειρηνικές φωνές από τον θρησκευτικό κόσμο. Οικοδομώντας τη διαθρησκειακή και διαπολιτισμική επικοινωνία στη θρησκευτική εκπαίδευση». Στις παρουσιάσεις αυτές έγινε αναφορά και στο νέο βιβλίο που εκπόνησε η Επιμορφωτική Ομάδα της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών, με τίτλο «Από τη σύγκρουση στη συνάντηση: Διδακτικές διαδρομές για την ανάσχεση της βίας, του φανατισμού και της μισαλλοδοξίας».

Οι εισηγήσεις και τα σενάρια διδασκαλίας θα εκδοθούν σύντομα στα Πρακτικά του Συνεδρίου.