Με 15.000 λούτρινα αρκουδάκια η εξέδρα της Χέρενφεϊν στη μάχη κατά του παιδικού καρκίνου

Ποιος είπε ότι ένα άδειο γήπεδο ποδοσφαίρου είναι άψυχο, ψυχρό, σχεδόν καταθλιπτικό; Η ολλανδική Χέρενφεϊν είχε μία υπέροχη ιδέα και σε συνεργασία με την φαρμακευτική εταιρεία MSD και το ίδρυμα κατά του παιδικού καρκίνου ΚιΚa, έστειλε ένα ηχηρό κοινωνικό μήνυμα.

Η εν λόγω φαρμακευτική εταιρεία χρηματοδότησε την αγορά 15.000 λούτρινων παιχνιδιών που τοποθετήθηκαν στις άδειες εξέδρες του «Αμπε Λένστρα» για την αναμέτρηση με την Έμεν (έληξε 4-0 υπέρ των γηπεδούχων), σε ένα συμβολικό μήνυμα που έχει ως κύριο στόχο να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει την κοινή γνώμη σχετικά με τον παιδικό καρκίνο.

Και πράγματι, η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση του κοινού ήταν τεράστια καθώς σε χρόνο-ρεκόρ πουλήθηκαν και τα 15.000 αρκουδάκια αποφέροντας συνολικά έσοδα ύψους 230.000 ευρώ, τα οποία θα διατεθούν στη μάχη για την καταπολέμηση του παιδικού καρκίνου. «Σας ευχαριστούμε όλους για αυτή τη φανταστική και ένθερμη στήριξη» ανέφερε η ανακοίνωση της Χέρενφεϊν.

