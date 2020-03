Μαύρη μέρα για την Ιταλία: 250 νέοι θάνατοι σε ένα 24ωρο – 1.266 στο σύνολο

O αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ιταλία από τον κορωνοϊό ανέρχεται πλέον σε 1.266, σε μια αύξηση 250 θανάτων από τον τελευταίο απολογισμό χθες (1.016).

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην χώρα είναι συνολικά 17.660, (2.547 νέες μολύνσεις) από τα 15.113 χθες. Παράλληλα 1. 439 ασθενείς ιάθηκαν, ενώ χθες ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 1.258 .

Στην Λομβαρδία έχουν καταγραφεί συνολικά 9.820 κρούσματα και 890 νεκροί. Στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια οι μολύνθηκαν 2.263 άνθρωποι και οι νεκροί, είναι 201. Στο Βενέτο σημειώθηκαν 1595 μεταδόσεις και υπάρχουν 42 νεκροί.

146 νέοι θάνατοι μέσα σε ένα 24ωρο στη Λομβαρδία

Στους 146 ανέρχονται οι νεκροί από τον κοροναϊό στη Λομβαρδία, το τελευταίο 24ωρο. Στο μεταξύ συγκλονιστικές στιγμές κατέγραψε ένας κάτοικος της Σιένα στην Ιταλία. Στο βίντεο που ανέβασε στο λογαριασμό του στο twitter ακούγονται δεκάδες φωνές από όλη τη γειτονιά που τραγουδούν αγαπημένη μελωδία σε μία προσπάθεια να επικοινωνήσουν και να δώσουν κουράγιο ο ένας στον άλλο για τη μεγάλη δοκιμασία που περνάει η χώρα αλλά και να τονώσουν το ηθικό των ανθρώπων που είναι μόνοι.

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown.#coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov

— valemercurii (@valemercurii) March 12, 2020