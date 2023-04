Μαθητής – ήρωας σταμάτησε το σχολικό λεωφορείο όταν η οδηγός λιποθύμησε

Ενα μεγάλο και σοβαρό ατύχημα απέτρεψε ο 13χρονος Dillon Reeves, όταν η οδηγός του σχολικού λεωφορείου στο οποίο επέβαινε ο ίδιος με τους συμμαθητές του, λιποθύμησε. Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ο ίδιος είναι ήρωας καθώς έσωσε από πιθανούς σοβαρούς τραυματισμούς τους 66 συμμαθητές τους.

Το σχολικό κινείτο από το γυμνάσιο Carter Middle School στο Warren του Michigan προς τα σπίτια των μαθητών όταν, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε, η οδηγός ενημερώνει μέσω ασυρμάτου τους ανωτέρους της πως δεν αισθάνεται καλά. Ο 13χρονος Dillon καθόταν πέντε θέσεις πίσω της και έτρεξε να τη βοηθήσει όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη. Μάλιστα, πήρε στα χέρια του και τον έλεγχο του λεωφορείου.

A Michigan seventh grader is being commended for jumping into action after a bus driver "became lightheaded and lost consciousness" while driving, the school district's superintendent says. https://t.co/pJF9h6OqA9

— ABC News (@ABC) April 28, 2023