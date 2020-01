Μαθητές του Γυμνασίου Ευξεινούπολης γνωρίζουν την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Γυμνάσιο Ευξεινούπολης επιλέχθηκε ως ένα από τα τέσσερα σχολεία που θα εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Επικοινωνιακή Ενέργεια “At the school of Open Cohesion”.

Η Ενέργεια “At the school of Open Cohesion” (ASOC) απευθύνεται σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό τη γνωριμία και την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των νέων για τα έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα μέσω της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΕΣΠΑ.

Μέσα από τη δράση αυτή οι μαθητές ως μελλοντικοί πολίτες της Ευρώπης θα γνωρίσουν καλύτερα την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως υλοποιείται στην Ελλάδα μέσα από το ΕΣΠΑ, θα αντιληφθούν τον αντίκτυπο και τα οφέλη της. Με τη βοήθεια και την εποπτεία των καθηγητών τους θα πρέπει να εκπονήσουν ερευνητική εργασία σχετικά με ένα έργο που υλοποιείται ή έχει υλοποιηθεί στην περιοχή τους με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ανοιχτών δεδομένων και τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας. Βασίζεται στο ιταλικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ”A Scuola di Open Coesione”, το οποίο αναπτύχθηκε ως μέρος της εφαρμογής ενός εθνικού προγράμματος στην Ιταλία.

Η υλοποίηση της δράσης ξεκίνησε στην Αθήνα τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου του 2020 στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τη συνάντηση των εκπαιδευτικών από τις συμμετέχουσες σχολικές μονάδες (11 σε σύνολο) των 3 περιφερειών (Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων), της ομάδας ASOC Ελλάδας την οποία αποτελούν τα στελέχη των Διαχειριστικών Αρχών των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου, της Κεντρικής Ομάδας ASOC Ιταλίας και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ.

Το Γυμνάσιο Ευξεινούπολης εκπροσώπησαν οι εκπαιδευτικοί που θα συντονίσουν και θα υλοποιήσουν τη δράση με τους μαθητές της Γ΄ τάξης, η διευθύντρια Σταυραντώνη Μαρία και η καθηγήτρια πληροφορικής Σιαμέτη Αθανασία.