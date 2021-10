Μαθητές του 4ου ΓΕΛ Βόλου ηχογράφησαν τραγούδι του Μίκη στο Εράσμους

Τη χαρά να ηχογραφήσουν ένα από τα γνωστότερα τραγούδια, το «Αν θυμηθείς το όνειρο μου», του σπουδαίου Μίκη Θεοδωράκη είχαν οι μαθητές του 4ου ΓΕΛ Βόλου, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος που υλοποιείται στο σχολείο.

Πιο συγκεκριμένα, το 4ο Λύκειο Βόλου επανήλθε στις ευρωπαϊκές δράσεις και στα πλαίσια μιας ακόμη κινητικότητας του ευρωπαϊκού προγράμματος Εράσμους «How to make schools more attractive and protective» που εκπονεί με εταίρους από άλλες τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη με την ηχογράφηση ενός ιστορικού κομματιού που στα ελληνικά αποδόθηκε σε στίχους Ν. Γκάτσου και με τον τίτλο «Αν θυμηθείς το όνειρο μου».

Όπως τόνισε ο διευθυντής του σχολείου κ. Νίκος Ιωαννίδης «Αφού λοιπόν το θέμα της συνάντησης στο Ντοροχόι της Ρουμανίας είναι η παρουσίαση ενός σημαντικού συνθέτη από κάθε χώρα, επιλέχθηκε να γίνει μια αναφορά στο τεράστιο έργο του Μίκη και οι μαθητές ταυτόχρονα με ένα βίντεο, αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του συνθέτη, έψαξαν την ιστορία του τραγουδιού που έμελλε να γίνει το κομβικό σημείο της συνάντησης του με τον Νταλί, τον Κάστρο, τον Τσε, την Εντίτ Πιάφ, που τραγουδήθηκε στα Ισπανικά και στα αγγλικά από τους Beatles».

Με την πολύτιμη συμβολή του υπεύθυνου του προγράμματος βιολόγου Θ. Παρδαλίδη και της φιλολόγου Π. Τσαβέ, 20 περίπου μαθητές, με την συνοδεία οργάνων πλαισίωσαν άμεσα ένα μουσικό σύνολο. Τάχιστα, λοιπόν, όχι μόνο απέδωσαν το τραγούδι αλλά προχώρησαν στην επαγγελματική ηχογράφησή του σε στούντιο μουσικής. Το τραγούδι θα πλαισιωθεί από φωτογραφικό και βιντεοσκοπημένο υλικό από τις πρόβες και την αποτύπωση αξιοσημείωτων σημείων της πόλης και θα παρουσιαστεί στην Ρουμανία, δίνοντας ένα μήνυμα πως ένα σχολείο μπορεί να είναι σύγχρονο και δημιουργικό.

Πολύ χαρούμενοι οι μαθητές

Οι μαθητές εμφανίστηκαν πολύ χαρούμενοι, καθώς γεύτηκαν τις αξεπέραστες διαστάσεις που έχει η διά ζώσης εκπαίδευση και δημιουργική κοινωνικοποίηση στο σχολείο.

«Είμαστε παρά πολύ χαρούμενοι που ήρθαμε να ηχογραφήσουμε αυτό το τραγούδι με σκοπό την προώθηση της αδελφοποίησης ανάμεσα στις χώρες που συμμετέχουν στο Εράσμους. Μέσα από αυτό, επιθυμούμε να δείξουμε ότι σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες οι νεολαίοι παραμένουμε ενεργοί, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να αισθανόμαστε όπως αισθάνονταν οι νέοι που συγκλονίζονταν από τα μηνύματα του Μίκη πριν 60 περίπου χρόνια» δήλωσε ο μαθητής Φάνης Βλάχος.

Από την πλευρά του ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε πως «Ήταν ένας πραγματικά εξαίσιος τρόπος οι μαθητές να αγκαλιάσουν τον Μίκη και να ξαναγίνουν πρεσβευτές ενός παγκόσμιου τραγουδιού που θα θέλαμε να ακουστεί ευρύτερα και από τους συμμαθητές τους στην χώρα μας. Το ξεπέρασμα των δυσκολιών για την υλοποίηση του στόχου ήταν συνδεδεμένο με την επιθυμία να κοιτάξουμε μπροστά, να πιστέψουμε ότι η δημιουργία νικά στο τέλος και θα μας οδηγήσει όλους μαζί στην επόμενη μέρα. Ευχαριστώ πολύ τους καθηγητές και βέβαια τα παιδιά που έκαναν το τραγούδι δικό τους, είναι πραγματικά πολύτιμο, πάνω από όλα, να ακούς να το σιγοψιθυρίζουν με τους συμμαθητές τους στους διαδρόμους του σχολείου»».