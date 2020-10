Μαθητές σχολείων της Θεσσαλίας «συστήνουν» τα έργα του ΕΣΠΑ

Η ομάδα Karla Lakers του Μουσικού Σχολείου Λάρισας διακρίθηκε πρώτη στην κατάταξη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας At the School of Open Cohesion (ASOC), μια πιλοτική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προωθεί την γνωριμία νέων ανθρώπων με τα έργα που συγχρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ στην περιοχή τους. Μαθητές και μαθήτριες της Α Λυκείου του Μουσικού Σχολείου, σε ένα ταξίδι εξερεύνησης που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2020, μελέτησαν το πολυβραβευμένο έργο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την ανασύσταση της λίμνης Κάρλα, που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.



Στην τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Φρουρίου στη Λάρισα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν με τη βοήθεια της τεχνολογίας δείγματα της εργασίας τους, μαζί με συμμαθητές τους από άλλα 3 σχολεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας που συμμετείχαν και διακρίθηκαν στην πιλοτική δράση ASOC:

-Το Γυμνάσιο Ευξεινούπολης Αλμυρού, που παρουσίασε το πρώτο Υποβρύχιο Μουσείο στην Ελλάδα, στο ναυάγιο της Περιστέρας Αλοννήσου

-Το 1ο ΓΕΛ Τρικάλων που εργάστηκε στο έργο του ΧΥΤΑ Δυτικής Θεσσαλίας και

-Το 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας που μελέτησε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας με το δίκτυο ποδηλατοδρόμων.

«Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές της σχολείων της Θεσσαλίας και τους εκπαιδευτικούς, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, αφιέρωσαν πολύτιμο χρόνο και εργάστηκαν με κέφι και όρεξη στην αναζήτηση της γνώσης» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, υποδεχόμενος τους μαθητές. «Η γνώση που κατακτήσατε είναι δύναμη. Είναι το κλειδί της επιτυχίας του αύριο, το κλειδί της επιτυχίας στη ζωή σας. Η γνώση είναι το μόνο αγαθό που σας ανήκει αποκλειστικά και κανείς δεν μπορεί να σας το αφαιρέσει. Κανείς δεν μπορεί, κανείς δεν δικαιούται να σταματήσει τη πορεία σας προς τη γνώση. Είστε το οξυγόνο της ζωής, φορείς νέων ιδεών και οι πολίτες του αύριο, που θα κληθείτε με αυτοπεποίθηση να χτίσετε μια καλύτερη, πιο αποτελεσματική Ευρώπη» πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι μια από τις τρεις, πανελλαδικά, Περιφέρειες που συμμετέχουν στην πιλοτική ευρωπαϊκή δράση ASOC, με πρωτοβουλία της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης οι Περιφέρειες Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων. «Δίνουμε την ευκαιρία στους νέους της Θεσσαλίας να οσμωθούν με το ευρωπαϊκό ιδεώδες, να εξοικειωθούν με την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αντιληφθούν τον αντίκτυπο και τα οφέλη των έργων του ΕΣΠΑ στις τοπικές κοινωνίες, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την ανάπτυξη και να συμμετέχουν σε κοινές ευρωπαϊκές δράσεις» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.