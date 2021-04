Μαθητές παρουσίασαν τα έργα τους στο 10ο Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Άρχισε χθες Πέμπτη 15 Απριλίου το 10ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας στη Μαγνησία με παρουσιάσεις έργων μαθητών/τριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Οι παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης webex και εκτός από τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας συμμετείχαν και σχολεία από την Τουρκία (Σμύρνη) και τη Ρουμανία.

Ειδικότερα το 10ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας (κόμβος Βόλου) οργανώθηκε από το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Θεσσαλίας, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, καθώς και τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Μαγνησίας.

Τα σχολεία που συμμετείχαν την πρώτη ημέρα από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ήταν το 1ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας Βόλου με υπεύθυνο καθηγητή Πληροφορικής τον Ευθύμιο Φριτζαλά με τα έργα «Συλλογή εικόνων με το MIT App Inventor, Σκακιέρα με το MIT App Inventor, Παιχνίδι – Καρχαρίας με το MIT App Inventor» (προγραμματισμός παιχνιδιών και εφαρμογών για κινητές συσκευές), το 1o Γυμνάσιο Αλμυρού με υπεύθυνο καθηγητή τον Σάββα Τσολάκη με τα έργα «Smart city, Καπελάκι για κωφάλαλους, Μηχανισμός καθαρίσματος χεριών, Μετρητής ποιότητας του αέρα» (προγραμματισμός και εκπαιδευτική ρομποτική), το 8ο ΓΕΛ Βόλου με υπεύθυνη καθηγήτρια Πληροφορικής Ευγενία Κελεπέση – Ακρίτα με το έργο «Ταξιδιωτικός Οδηγός Του Βόλου Με App Inventor» (προγραμματισμός παιχνιδιών και εφαρμογών για κινητές συσκευές), το 10o Γυμνάσιο Βόλου με υπεύθυνο καθηγητή τον Σάββα Τσολάκη με το έργο «Μηχανισμός για καθαρές θάλασσες» (προγραμματισμός και εκπαιδευτική ρομποτική), το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ν. Ιωνίας Μαγνησίας με υπεύθυνη καθηγήτρια την Κωνσταντινιά Νέου και το έργο «Το Ημερολόγιο του Thriller» (ψηφιακή αφήγηση), το 8ο Γυμνάσιο Βόλου με υπεύθυνο καθηγητή Πληροφορικής τον Νικόλαο Σαμαρά με τα έργα «Μίνι Ρομποτικός Βραχίονας με Lego Mindstorms EV3, The B.I.M.K Project Animation, Διαδραστική Αφίσα Mε QR-Codes» (προγραμματισμός, εκπαιδευτική ρομποτική και εργαλεία web 2.0), το Sarnıç Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Secondary School (Πρόγραμμα Erasmus, Τουρκία, Σμύρνη) με υπεύθυνους καθηγητές Olcay Doğan, Erhan Yılmaz και το έργο «Line Follower, Arduino» (εκπαιδευτική ρομποτική), το Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu Alexandria (Erasmus, Ρουμανία) με υπεύθυνους καθηγητές Voicu Popescu Corina, Mihaela Cristina Ciofalcaμε τα έργα «Teenagers and Internet safety, MIRO, The Life Of A Ball- An Interactive Scratch Game, Math exercises with the Edison robot, We play, we learn math – Interactive Scratch Game» (προγραμματισμός, εκπαιδευτική ρομποτική και εργαλεία web 2.0).

Ο πρόεδρος της Συντονιστικής Οργανωτικής Επιτροπής του 10ου Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας (κόμβος Βόλου) δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης, συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής (ΠΕ86) ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το φετινό φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά στον Βόλο. Αυτή τη χρονιά όμως διεξάγεται διαδικτυακά σε ιδιαίτερες αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας του Covid-19 αν αναλογιστεί κανείς ότι το μάθημα της Πληροφορικής είναι εργαστηριακό και οι μαθητές/τριες δεν είχαν τη δυνατότητα πειραματισμού και εξάσκησης. Παρόλα αυτά αποφασίσαμε να κρατήσουμε ζωντανό αυτό τον θεσμό στον Βόλο και παράλληλα να ενθαρρύνουμε τους/τις μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν τις εργασίες τους για παρουσίαση. Το μάθημα της Πληροφορικής στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και μετά τον ταχύτατο ψηφιακό μετασχηματισμό στην εκπαίδευση κρίνεται ως ένα από τα πιο καθοριστικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών, διότι συνδέεται με τον προγραμματισμό, τον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, την εκπαιδευτική ρομποτική, το STEAM και τις ψηφιακές δεξιότητες. Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν την πρώτη ημέρα από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και οι εργασίες που θα παρουσιαστούν σήμερα Παρασκευή 16 Απριλίου από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για την υλοποίησή τους, όσο και για την υποδειγματική παρουσίασή τους (βίντεο, παρουσίαση). Πρόκειται για εργασίες που αφορούν προγραμματισμό κινητών συσκευών, εκπαιδευτική ρομποτική και κατασκευές, ψηφιακή αφήγηση, εφαρμογές με τη χρήση εργαλείων web 2.0. Ξεχωριστή εμπειρία στο φωτεινό φεστιβάλ ήταν και οι παρουσιάσεις των σχολείων της Τουρκίας (Σμύρνη) και της Ρουμανίας.

Τη δεύτερη μέρα του Φεστιβάλ (Παρασκευή 16 Απριλίου) θα παρουσιαστούν έργα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής από μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας από τα παρακάτω δημοτικά σχολεία: το 1o Δ.Σ. Αγριάς με υπεύθυνες εκπαιδευτικούς Ζωή Γεροστάθη και Χριστίνα Σαρρή με το έργο «Δημιουργική γραφή με το storyjumber», το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αισωνίας Διμηνίου με υπεύθυνο εκπαιδευτικό Πληροφορικής τον Χαρίλαο Μπουρνή με το έργο «Ρομποτική στάθμευση αυτοκινήτων», το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αισωνίας Σέσκλο με υπεύθυνο εκπαιδευτικό Πληροφορικής την Ευαγγελία Ανδρεάδου με τα έργα «Διαδραστικό Παιχνίδι με το gamilab, Διαδραστικό παιχνίδι με το scratch», το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωσήφ Βόλου με υπεύθυνη καθηγήτρια τη Ζωή Στέλλου με τα έργα «Quiz Παιχνίδι Ερωτήσεων 1821, Παρουσίαση για τον Κορωνοϊό και άλλα ενδιαφέροντα θέματα, Βίντεο – Διαφήμιση», το 18ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου με υπεύθυνες εκπαιδευτικούς την Ευαγγελία Καλογήρου και την Αποστολία Παγώνη με το έργο «Ψηφιακό παραμύθι – Ο Χαμομηλένιος και η Χαμομηλένια», το 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου με υπεύθυνο καθηγητή τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής τον Πρόδρομο Ιεσσαπαλίδη με το έργο «Quiz – 1 σε 3», το 11ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου με υπεύθυνη εκπαιδευτικό Πληροφορικής την Ευαγγελία Λιανού με το έργο «Συνεργατικός ψηφιακός τοίχος», το 2ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου με υπεύθυνη εκπαιδευτικό Πληροφορικής την Ευαγγελία Λιανού με το έργο «Θέλω να χαμογελάς» και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας με υπεύθυνο εκπαιδευτικό Πληροφορικής τον Γιώργο Ζαμπέτογλου με τα έργα «Ψηφιακό κόμικ «Το κρυφό Σχολείο», 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (Scratch Quiz), Ψηφιακή παράσταση καραγκιόζη σε scratch, Padlet για τις ηρωίδες του 1821».