Μαθητές οικοδομούν το μέλλον μιας πολυπολιτισμικής Ευρώπης

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή φοιτητών πραγματοποιήθηκε χθες η ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μαθητές και μαθήτριες ως διαμεσολαβητές στην οικοδόμηση μιας πολυπολιτισμικής Ευρώπης.

Η ημερίδα οργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+: «Children inspiring children to became agents of change for a child-friendly multicultural Europe», στο οποίο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί φορείς από Αυστρία, Ισπανία και Ελλάδα και ηγείται το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης και περιελάβανε εισηγήσεις και εργαστήρια σχετικά με το περιεχόμενο του παραπάνω προγράμματος.

«Δουλέψαμε για δύο χρόνια και αυτό που παρουσιάστηκε, είναι ότι οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν στα παιδιά πως να αποκτούν τις δεξιότητες προκειμένου αυτά με τη σειρά τους να εκπαιδεύουν τους άλλους μαθητές στο να αλλάξουν την Ευρώπη» δήλωσε η Tασούλα Τσιλιμένη, καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα, όπως ανέφερε, βασίζεται στην αλληλεπίδραση αφού εκπαιδεύονται οι φοιτητές και μελλοντικοί καθηγητές, αυτοί με τη σειρά τους εκπαιδεύουν τους μαθητές και οι μαθητές τους συνομήλικους τους.

«Ο στόχος είναι η πολυπολιτισμικότητα. Μας απασχολούσε πάντα. Τα τελευταία χρόνια πρόσφυγες και μετανάστες έχουν δημιουργήσει μια κρίση στην Ευρώπη που δεν μπορεί να τη διαχειριστεί. Έχοντας σεβασμό στη διαφορετικότητα και κυρίως στην πολιτισμική κουλτούρα, οι μαθητές μαθαίνουν να αποκτούν μια ικανότητα είτε να δημιουργήσουν ένα υλικό μέσα στην τάξη που θα απευθύνεται στον συμμαθητή του, για να μάθει και αυτός ότι έχει φωνή» σημείωσε.

Όπως εξήγησε η καθηγήτρια, ναι μεν υπάρχει ενσωμάτωση αλλά στόχος είναι η διατήρηση και ο σεβασμός στην κουλτούρα του κάθε μαθητή.

Στο πλαίσιο του προγράμματος διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. «Σχεδιάσαμε ως Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και δώσαμε στους άλλους εταίρους δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν μέσα στην τάξη, αλλά και το μεθοδολογικό εργαλείο για να το εφαρμόσουν, ώστε να μάθουν τα παιδιά να δουλεύουν με αυτό τον στόχο».

Σε πρακτικό επίπεδο, το πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί τα τελευταία δύο χρόνια σε δημοτικά σχολεία του Βόλου και της Λάρισας, σε μαθητές της Γ΄ έως Στ΄ Τάξης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μαθητές είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι και το μεθοδολογικό εργαλείο που έχουν υιοθετήσει φέρνει αποτελέσματα. Οι δραστηριότητες που συμμετείχαν τα παιδιά ήταν απλές, όπως ποιήματα και τέχνη.

«Κατά την εφαρμογή του προγράμματος υπήρχε θετική ανταπόκριση» πρόσθεσε η κ. Tασούλα Τσιλιμένη και σημείωσε «Όλα στηρίζονται στη συνεργατική μάθηση. Όλοι μαζί και κανένας μόνος του. Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε όλους τους μαθητές για να κατανοήσουν ότι έχουν φωνή και δικαιώματα. Δεν έχει σημασία, αν είναι προσφυγόπουλα, μετανάστες ή γηγενείς».