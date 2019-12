Μαθητές ευαισθητοποιημένοι για την κλιματική αλλαγή – Στη Γερμανία το 1ο ΓΕΛ Βόλου με το πρόγραμμα Εράσμους 

Είναι η γενιά που μεγαλώνει με την κλιματική αλλαγή και θα ζήσει ακόμη πιο έντονα τις συνέπειές της. Ο προβληματισμός και η ευαισθησία αναδεικνύονται από τα λεγόμενα των μαθητών του 1ου ΓΕΛ Βόλου που είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στη Γερμανία στο πλαίσιο προγράμματος Εράσμους για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπου συμμετέχει το σχολείο τους μαζί με σχολεία άλλων τεσσάρων χωρών.

Οι μαθητές έκαναν εργασίες σε διάφορα επίπεδα για την κλιματική αλλαγή, άντλησαν στοιχεία για το κατά πόσο η Ελλάδα ενθαρρύνει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μελέτησαν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μυήθηκαν σε έξυπνες οικολογικές εφαρμογές που ισχύουν σε άλλες χώρες.

Εφοδιασμένοι με πολλές γνώσεις για το θέμα και κυρίως ευαισθητοποιημένοι για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος που ζούμε και αναπνέουν, οι έφηβοι του Βόλου έστειλαν το δικό τους μήνυμα ότι θα είναι η γενιά η οποία θα αγωνιστεί για ένα καλύτερο περιβάλλον.

Σημαντικές εμπειρίες

«Together in Europe for a sustainable future» είναι ο τίτλος του νέου σχεδίου Erasmus+ που υλοποιεί το 1ο Γενικό Λύκειο Βόλου τη διετία 2019-2021.

Θεματικοί άξονες του προγράμματος είναι: Η ενέργεια και οι πόροι, το περιβάλλον, η αλλαγή του κλίματος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κλιματική δικαιοσύνη.

Εννέα μαθητές και μαθήτριες και τέσσερεις εκπαιδευτικοί ταξίδεψαν στο Βερολίνο και στο Άαχεν της Γερμανίας.

Οι μαθήτριες Γιαννοπούλου Στέλλα, Καμινάρη Αργυρώ, Κατσάδα Όλγα, Σαράτση Ράνια, Σιούλα Αναστασία, Ρεματίσιου Ιωάννα και οι μαθητές Ανδρέου Ανδρέας, Σκιαθίτης Αντώνιος, Βήτας Θώμας. Μαζί τους οι εκπαιδευτικοί: Λοντρίδου Παρασκευή, Μαλλιαρού Γερασιμούλα, Δημακάκου Ευδοκία, Ζερζεβουλίδου Παρασκευή συναντήθηκαν και συνεργάστηκαν με μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Φιλανδίας στο Βερολίνο και στο Άαχεν της Γερμανίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ (Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA229 – School Exchange).

Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, όλες οι ομάδες του προγράμματος Erasmus, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής ομάδας, επισκέφθηκαν το γερμανικό ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στο Βερολίνο. Εκεί, μαθητές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με έναν εκπρόσωπο του «Οικολογικού κόμματος» (Green Party), να εκφράσουν τις απορίες τους και να κατανοήσουν καλύτερα την πολιτική της γερμανικής κυβέρνησης αλλά και άλλων χωρών απέναντι στα ζητήματα που έχουν προκληθεί από την κλιματική αλλαγή. Η ελληνική ομάδα εντυπωσιάστηκε από τον χώρο του κοινοβουλίου και θεώρησε τη δραστηριότητα πολύ ενδιαφέρουσα.

Στο Άαχεν οι μαθητές και εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν τα λιγνιτορυχεία και το δάσος Hambach το οποίο βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του εργοστασίου, όπου κατοικούν ακτιβιστές με σκοπό να προστατεύσουν το δάσος από την καταστροφή, προκειμένου να γίνει εξόρυξη λιγνίτη. Ακολούθησαν στο σχολείο οι παρουσιάσεις των εργασιών των μαθητών και συζήτηση σχετικά με τις συνέπειες της καύσης του λιγνίτη στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Στην παρουσίασή τους οι Έλληνες μαθητές εστίασαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας ως συνέπεια των κλιματικών αλλαγών, στους 17 στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs) που καθορίστηκαν το 2015 από 193 χώρες του ΟΗΕ, στον στόχο που τέθηκε για τον μετασχηματισμό του κόσμου έως το 2030 όσον αφορά στη βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη και το τι κάνει η χώρα μας για την επίτευξη του στόχου.

Αναμφίβολα μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία μέσα από την κινητικότητα αυτή να πρροσεγγίσουν τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές διαστάσεις των οικολογικών ζητημάτων, να ευαισθητοποιηθούν σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης να αναλύσουν κριτικά εναλλακτικές λύσεις ατομικής και κοινωνικής πολιτικής δράσης για τη διαμόρφωση του μέλλοντος, να καλλιεργήσουν τις διαπολιτισμικές και γλωσσικές δεξιότητές τους.

Οι επιπτώσεις στην οικονομία

Η Αργυρώ Καμινάρη της Β’ Τάξης υπογράμμισε πως «είμαστε η γενιά που θα βιώσει ακόμη πιο έντονα τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, γι’ αυτό και θα πρέπει να δράσουμε άμεσα και γρήγορα. Η κλιματική αλλαγή θα επιδράσει διάφορες πτυχές της καθημερινότητάς μας. Και ήδη το βλέπουμε στον πρωτογενή τομέα, όπου λόγω ξηρασίας έχουν εγκαταλειφθεί χιλιάδες στρέμματα. Επίσης έχουμε ζημιές στις υποδομές που επηρεάζουν τον κρατικό προϋπολογισμό».

Από την Α’ Τάξη ο Αντώνης Σκιαθίτης είπε πως «μια ακόμη επίπτωση της κλιματικής αλλαγής είναι στον τουρισμό, ενώ από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας κινδυνεύουν στο μέλλον να αφανιστούν παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας. Γενικά επιδεινώνεται η ήδη δυσμενής οικονομική κατάσταση της Ελλάδας».

Υλοποίηση μέτρων από την Ελλάδα

Η Αναστασία Σιούλα αναφερόμενη στα μέτρα της χώρας κατά της κλιματικής αλλαγής είπε πως «ασχοληθήκαμε ως ομάδα με την πολιτική που ακολουθεί η χώρα μας στον συγκεκριμένο τομέα, αλλά και τις δηλώσεις του πρωθυπουργού στη σύνοδο του ΟΗΕ. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα θέμα που ευαισθητοποιεί κάθε έφηβο. Ήταν το κίνητρο για να συμμετάσχω στην ομάδα με το Εράσμους και πιστεύω ότι οι πολιτικοί θα περάσουν κάποια στιγμή από τα λόγια στις πράξεις.

Η Στέλλα Γιαννοπούλου από τη Β’ Τάξη επισήμανε πως «η Ελλάδα έχει αναλάβει την υλοποίηση μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος μέχρι το 2030, όπως είναι η μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 50%, ενώ μέχρι το 2050 πρέπει να εξαλειφθεί πλήρως το φαινόμενο. Επίσης έχει επιβληθεί και το κόστος στις πλαστικές σακούλες που έχει μειώσει τη χρήση τους κατά 20%».

Η Ιωάννα Ρεματίσιου της Β’ Τάξης μας είπε πως «είμαστε η γενιά που θα βιώσει τις δραματικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Για παράδειγμα υπάρχει η προσπάθεια για την αξιοποίηση της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά πάρκα, τα αιολικά πάρκα, Η Ελλάδα έχει τις προϋποθέσεις για να δώσει έμφαση στον τομέα αυτό. Και ήδη γίνεται προσπάθεια».

Παίρνοντας τον λόγο η Ράνια Σαράτση είπε πως «ήταν μια σημαντική εμπειρία να συνομιλήσουμε με έναν βουλευτή του κόμματος των Πράσινων. Είδαμε το πρόβλημα από την άποψη των ειδικών και αυτό που μας είπαν ήταν ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούμε περισσότερο για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή.

Οι μαθητές του 1ου ΓΕΛ Βόλου είχαν την τύχη να δουν από κοντά το ογκώδες συλλαλητήριο με 60.000 άτομα που έγινε κατά της κλιματικής αλλαγής στο Βερολίνο.

Από την πλευρά της η μαθήτρια Όλγα Κατσάδα τόνισε πως «το θέμα της κλιματικής αλλαγής απασχολεί συνολικά τους Ευρωπαίους μαθητές που προσπαθούν να γίνουν κάποια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να βελτιωθούν τα πράγματα. Πρόκειται για κοινές ανησυχίες όλων μας».

Οικολογικές κατοικίες

Ο Θωμάς Βήτας της Β’ Τάξης αναφέρθηκε σε διάφορες οικολογικές εφαρμογές των Γερμανών. «Στη Γερμανία κινούνται πολύ με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και δίνουν έμφαση στην ηλιακή ενέργεια. Στο σπίτι που φιλοξενούμουν, υπήρχαν φωτοβολταϊκά πάρκα.

Ο Ανδρέας Ανδρέου πρόσθεσε για το θέμα «πως στη Γερμανία μετακινούνταν πολύ συχνά και με τα ποδήλατα μέσα από εκτεταμένα δίκτυα ποδηλάτων σε βαθμό που υπάρχουν διαβάσεις ακόμη και για ποδήλατα και δεν χρησιμοποιούσαν το αυτοκίνητο για κοντινές αποστάσεις. Επίσης ήταν πολύ καθαρά και δεν έβλεπες σκουπίδι στον δρόμο και το πεζοδρόμιο. Επίσης πολλοί είχαν ηλεκτρικά αυτοκίνητα και διέθεταν και φορτιστές».