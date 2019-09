Μαθητές από Λιχτενστάιν γνώρισαν την πηλιορείτικη φύση – Στο πλαίσιο προγράμματος του 4ου Γυμνασίου Βόλου 

Ξεχωριστές στιγμές έζησαν μέσα στη φύση της κατασκήνωσης Χ.Α.Ν. Αγ. Ιωάννη Πηλίου μαθητές και εκπαιδευτικοί του 4ου Γυμνασίου Βόλου μαζί με τους φιλοξενούμενους 32 μαθητές και 7 εκπαιδευτικούς από το σχολείο Oberschule Eschen (OSE) του Λιχτενστάιν, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2 (2018-2020) με τίτλο «IC.O.N.S. of Understanding (InterCultural Opening through Nature and Sports)» και του ομώνυμου ευρωπαϊκού προγράμματος ηλεκτρονικής αδελφοποίησης e-Twinning. Είχε προηγηθεί η επίσκεψη των Ελλήνων μαθητών και καθηγητών στο Λιχτενστάιν την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου 2019, η οποία δημιούργησε απαράμιλλες εμπειρίες και εντυπώσεις στους κατασκηνωτές.

Όπως τονίστηκε από την καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας και συντονίστρια του προγράμματος Erasmus+ «IC.O.N.S. of Understanding (InterCultural Opening through Nature and Sports)» κ. Βασιλική Φωτεινοπούλου «η υποδοχή της ξένης αποστολής έγινε το Σάββατο 31 Αυγούστου στον αύλειο χώρο του σχολείου και στη συνέχεια τους μαθητές από το Λιχτενστάιν παρέλαβαν και φιλοξένησαν για δύο μέρες οι ελληνικές οικογένειες. Την Κυριακή το πρωί πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και ξενάγηση από ειδικευμένους ξεναγούς στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου και ακολούθησε περίπατος στην παραλία και επίσκεψη στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου. Τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου μαθητές και συνοδοί εκπαιδευτικοί αναχώρησαν για την κατασκήνωση, όπου συμμετείχαν ως το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου σε ένα 6ήμερο πρόγραμμα ποικίλων ομαδικών δραστηριοτήτων με αθλητικό και πολιτιστικό περιεχόμενο, βιώνοντας παράλληλα την κατασκηνωτική εμπειρία.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιελάμβανε κολύμπι και θαλάσσια σπορ (π.χ. κανό) στην παραλία Παπά Νερό, πεζοπορία και μάθημα κατάδυσης στη Νταμούχαρη, πεζοπορία και μπάνιο στο ποτάμι Μαυρούτσα και εξόρμηση και κολύμπι στην παραλία Πλάκα. Επίσης, οι μαθητές παρακολούθησαν μάθημα Α’ βοηθειών και συμμετείχαν σε εθελοντική δράση καθαριότητας της παραλίας Παπά Νερό. Παράλληλα, έλαβαν μέρος σε παιχνίδια ενίσχυσης της ομαδικότητας (π.χ. ομαδικά αθλήματα, παιχνίδι χαμένου θησαυρού) και παρακολούθησαν μαθήματα ελληνικών παραδοσιακών χορών από χοροδιδάσκαλο. Αγαπημένες στιγμές για τους κατασκηνωτές υπήρξαν η βραδιά έναρξης γύρω από τη φωτιά, η παράσταση στο θέατρο της κατασκήνωσης, η ελληνική βραδιά «Meet Greece» και η βραδιά της λήξης με νεανική μουσική και χορό.

Μέσα από τη συμμετοχή τους στις παραπάνω δράσεις οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν άμεσα και να αλληλεπιδράσουν με τους συνομηλίκους τους από το εξωτερικό εξασκώντας τις ξένες γλώσσες (αγγλικά-γερμανικά), να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα, να καλλιεργήσουν κοινωνικές δεξιότητες και περιβαλλοντική συνείδηση, να έρθουν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον και το αθλητικό ιδεώδες, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο τους καθορισμένους στόχους του προγράμματος Erasmus.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι μαθητές Αλεξιάδης Χαράλαμπος, Αποστολόπουλος Χρήστος, Δοσούλας Μάριος-Ελευθέριος, Κραβαρίτης Ανδρέας-Μάριος, Λαμπρογεώργου Αφροδίτη, Μαραγκός Γεώργιος, Νάνου Ελευθερία-Νικολέττα, Τσαρέλας Φώτιος, Τσιουβάκα Χρυσούλα, Μεντεκίδη Ευλαμπία-Άννα, Μίχο Αντωνία, Μπασματζής Βασίλειος, Παναγιωτόπουλος Χρήστος, Παπαμιχαήλ Κυριακή, Ραμιώτης Χρήστος, Σούλα Λουμίλντα, Στεργίου Μαρία, Στεργίου Νικόλαος, Τζίκα Φωτεινή, Τσιρλάν Σορίνα, Φατία Ιμέλα, Χατζηαναγνώστου Ελένη, Ψαρρή Ανθή-Αγγέλα και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί: Βαρνάβας Γεώργιος (δ/ντής), Μαλαμούλη Εύη, Τσιάνου Παρασκευή (υποδ/ντρια), Φωτεινοπούλου Βασιλική (συντονίστρια), Χαλαστάρα Ιουλία και Ψάρρας Χρήστος.

Οι καθηγητές του προγράμματος θα επιθυμούσαν με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσουν θερμά το προσωπικό της κατασκήνωσης Χ.Α.Ν. Αγ. Ιωάννη Πηλίου (εθελοντές, ιατρό, ναυαγοσώστη, βοηθητικό προσωπικό) και ιδιαίτερα την κ. Συμεωνίδου Έμμα, διευθύντρια Κατασκήνωσης Χ.Α.Ν. Πήλιο και τον κ. Πλεξίδα Γεώργιο, προϊστάμενο Κατασκήνωσης Χ.Α.Ν. Πήλιο, για την άριστη οργάνωση και διεξαγωγή του προγράμματος φιλοξενίας, την αγαστή συνεργασία και την αμέριστη βοήθεια, καθώς και τους γονείς των μαθητών για τη φιλοξενία και την ηθική και υλική στήριξη που παρείχαν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος».