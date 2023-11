Μάθιου Πέρι: Το Χόλιγουντ θέλει να του φτιάξει το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

Το Εμπορικό και αρμόδιο τμήμα του Χόλιγουντ είναι «ανοιχτό» στην ιδέα να δώσει στον Μάθιο Πέρι ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, και μάλιστα, στην ίδια μεριά με τις συμπρωταγωνίστριές του στα «Φιλαράκια», Κόρτνεϊ Κοξ και Τζένιφερ Άνιστον.

Η τελική απόφαση, ωστόσο, θα παρθεί από την οικογένεια του «Τσάντλερ Μπινγκ», σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Hollywood Walk of Fame Would Love To Honor Matthew Perry, But It's Up To Family | Click to read more 👇 https://t.co/lHqiNUXDOD

— TMZ (@TMZ) November 3, 2023