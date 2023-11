Μάθιου Πέρι: Ήλπιζε να ιδρύσει ίδρυμα για τις καταχρήσεις ουσιών πριν από τον θάνατό του

Ο Μάθιου Πέρι ήθελε να βοηθήσει άλλους που πάλευαν με τη χρήση ναρκωτικών πριν από τον τραγικό θάνατό του.

Σύμφωνα με το People, ο πρωταγωνιστής του «Friends» σχεδίαζε να δημιουργήσει έναν οργανισμό για να βοηθήσει όσους υπέφεραν από προβλήματα ουσιών, 10 χρόνια μετά την ίδρυση της ανδρικής μονάδας νηφάλιας διαβίωσης, το λεγόμενο «Perry House».

Ο ηθοποιός πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 54 ετών από προφανή πνιγμό στο τζακούζι του και οι φίλοι του πιστεύουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν το ίδρυμα ως έναν τρόπο να τον τιμήσουν.

Ο ηθοποιός ήταν ανοιχτός με τα δικά του προβλήματα με τα ναρκωτικά κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Τα προβλήματά του ξεκίνησαν όταν έκανε υπερβολική χρήση Vicodin μετά από ένα ατύχημα με τζετ σκι το 1997. Αργότερα ολοκλήρωσε ένα διάστημα αποτοξίνωσης την ίδια χρονιά. Στο αποκορύφωμα των αγώνων του με τις καταχρήσεις, έπαιρνε 55 από τα χάπια την ημέρα, με αποτέλεσμα το βάρος του να πέσει στα 58 κιλά.

