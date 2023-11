Μάθιου Πέρι: Ιδρύεται το «Matthew Perry Foundation» για να βοηθήσει όσους πάσχουν από εθισμούς

Ο Μάθιου Πέρι είχε ως στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους που έπασχαν από εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ όσο ήταν ζωντανός. Ο θάνατός τους όμως δεν θα διακόψει την αποστολή του.

Οι πιο κοντινοί άνθρωποι του διάσημου ηθοποιού ιδρύουν ένα ίδρυμα στο όνομά του, με τον τίτλο «The Matthew Perry Foundation». Το TMZ αποκάλυψε την είδηση, λέγοντας ότι ο Πέρι είχε πραγματικά σχεδιάσει να δημιουργήσει αυτόν τον οργανισμό μήνες πριν φύγει ξαφνικά από τη ζωή. Και τώρα το σχέδιο του ηθοποιού θα γίνει πραγματικότητα.

Ο σκοπός του ιδρύματος, που μόλις ανακοινώθηκε, είναι να βοηθήσει τους εθισμένους να ξεπεράσουν την κατάχρηση ουσιών, συνεχίζοντας στο πνεύμα της ταπεινής προσέγγισης του Πέρι στον εθισμό και την ανάρρωση.

Matthew Perry Foundation Launches After Death To Help Battle Addiction | Click to read more 👇 https://t.co/3thk4qzN5y

— TMZ (@TMZ) November 3, 2023