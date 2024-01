Μάθιου Πέρι: Έκλεισε επίσημα η έρευνα για τον θάνατό του

Η αστυνομική έρευνα για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι έχει κλείσει επίσημα.

Ο σταρ των «Friends» βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του στο Λος Άντζελες στις 28 Οκτωβρίου. Ο θάνατός του κρίθηκε ως «ατύχημα» και το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε στο περιοδικό People ότι έχει πλέον κλείσει την υπόθεση.

Η υπόθεση του Πέρι με τον ιατροδικαστή- ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες είναι πλέον επίσης καταχωρημένη ως κλειστή, όπως δείχνουν τα διαδικτυακά αρχεία.

Ως αιτία θανάτου του αναφερόταν η οξεία επίδραση της κεταμίνης. Ως συμβάλλοντες παράγοντες δόθηκαν ο πνιγμός, η στεφανιαία νόσος και οι επιδράσεις της βουπρενορφίνης, ενός συνταγογραφούμενου φαρμάκου που χρησιμοποιείται συχνά για τη θεραπεία ατόμων με εθισμό στα οπιοειδή.

