Μάθιου Πέρι: Αντιδράσεις από τους θαυμαστές του αφού παραλείφθηκε από το αφιέρωμα των BAFTA για τους εκλιπόντες ηθοποιούς

Τα BAFTA αντιμετώπισαν αντιδράσεις αφού η τελετή απονομής του 2024 δεν απέτισε φόρο τιμής στον Μάθιου Πέρι στο αφιέρωμα εις μνήμην των ηθοποιών που έφυγαν από την ζωή τον περασμένο χρόνο.

Ο πρωταγωνιστής των «Friends», ο οποίος πέθανε τον Οκτώβριο του 2023 σε ηλικία 54 ετών, απουσίαζε από το τμήμα «In Memoriam» των βρετανικών βραβείων κινηματογράφου, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου.

BAFTAs 2024: Matthew Perry fans rage as tragic Friends star is left OUT of ceremony's annual memoriam list: 'Omitting him stuck out like a sore thumb!' https://t.co/73xoFhm4nG pic.twitter.com/x8X5Rf3hkc

Ο Πέρι, ο οποίος ήταν περισσότερο γνωστός για τον τηλεοπτικό ρόλο του ως Τσάντλερ Μπινγκ, έπαιξε επίσης σε ταινίες, πρωταγωνιστώντας σε φιλμ όπως το «17 Again» και το «The Whole Nine Yards».

Αφού ολοκληρώθηκε το αφιέρωμα με το «Time After Time» της Σίντι Λόπερ, οι θαυμαστές του εκλιπόντα ηθοποιού κατέφυγαν στα κοινωνικά δίκτυα κατακρίνοντας την Βρετανική Ακαδημία.

«Ντροπή σας BAFTA που δεν αναγνωρίζετε τον Μάθιου Πέρι», έγραψε ένας, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Καμία αναφορά στον Μάθιου Πέρι στο αφιέρωμα των BAFTAs;!».

Ένας τρίτος έγραψε στο Twitter: «Ήρθα μόνο για να βεβαιωθώ ότι δεν είμαι ο μόνος που λυπήθηκε για την κραυγαλέα παράλειψη από τα BAFTA του Μάθιου Πέρι κατά τη διάρκεια των αφιερωμάτων! Χαίρομαι που βλέπω ότι δεν είμαι μόνο εγώ!».

"Matthew Perry will be remembered in this year’s TV Awards ceremony," says BAFTA after criticism that the 'Friends' star didn't feature in its In Memoriam segment during the BAFTA Film Awards. https://t.co/mvtpltZ85o

— The Hollywood Reporter (@THR) February 19, 2024