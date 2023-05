MasterChef: «Έφυγε» από τη ζωή ο κριτής Jock Zonfrillo

ο τηλεοπτικό show MasterChef έχει κερδίσει το κοινό παγκοσμίως. Εκατομμύρια είναι εκείνοι που το παρακολουθούν σε διάφορες χώρες του κόσμου, με το show που προβάλλεται στην Αυστραλία να έχει κερδίσει το κοινό διεθνώς χάρη και στον παρουσιαστή του και βραβευμένο chef, Jock Zonfrillo.

Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγες ημέρες ο Jock Zonfrillo δεν βρίσκεται πια εν ζωή και το show έχει σταματήσει να προβάλλεται. Ο σεφ βρέθηκε νεκρός στις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 1η Μαΐου, σε ένα σπίτι στη Μελβούρνη, καθώς η αστυνομία κλήθηκε να πραγματοποιήσει έλεγχο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας ο θάνατος του δεν θεωρείται ύποπτος.

Network 10 and Endemol Shine Australia are deeply shocked and saddened at the sudden loss of Jock Zonfrillo, a beloved member of the MasterChef Australia family. Jock passed away in Melbourne yesterday.

MasterChef Australia will not air this week. pic.twitter.com/cmtDuJr19P

— MasterChef Australia (@masterchefau) May 1, 2023