Μαρτίνα Ναβρατίλοβα: Διαγνώστηκε με καρκίνο στον λαιμό και το στήθος η θρυλική τενίστρια

Η θρυλική Μαρτίνα Ναβρατίλοβα διαγνώστηκε με καρκίνο στο λαιμό και στο στήθος. Η σπουδαία τενίστρια κάτοχος 18 τίτλων Grand Slam ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε από τον καρκίνο αλλά έδωσε «όρκο νίκης» προκειμένου να επικρατήσει στον μεγαλύτερο αγώνα της ζωής της.

Το θετικό για τη 66χρονη Ναβρατίλοβα, η οποία γεννήθηκε στην Τσεχοσλοβακία αλλά πήρε την αμερικανική υπηκοότητα, είναι ότι ο καρκίνος βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και για τις δύο περιπτώσεις. «Αυτή η διπλή νόσηση είναι σοβαρή, αλλά διορθώνεται. Ελπίζω σε ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα. Θα είναι άσχημα για λίγο αλλά θα παλέψω με ό,τι έχω» δήλωσε στους Times η κατά πολλούς κορυφαία τενίστρια, η οποία ανακάλυψε έναν πρησμένο λεμφαδένα στο λαιμό της τον περασμένο Νοέμβριο.

Martina Navratilova, one of the greatest athletes in history, has been diagnosed with Stage 1 throat cancer.

In addition, an unrelated form of breast cancer was discovered during exams. Both cancers are in their early stages with great outcomes.

