Μαρία Σάκκαρη: Με ονειρεμένη εμφάνιση νίκησε την πρώην Νο1 Αντζελίκ Κέρμπερ

H Μαρία Σάκκαρη ήταν καταπληκτική στον προημιτελικό του Grampians Trophy (WTA 500) που διεξάγεται στη Μελβούρνη και επιβλήθηκε της Αντζελίκ Κέρμπερ, άλλοτε νούμερο 1 και νυν 25 στην παγκόσμια κατάταξη, με 2-0 σετ (6-4, 6-2). Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο 22) πραγματοποίησε μεγαλειώδη εμφάνιση, προκρίθηκε στον ημιτελικό της διοργάνωσης και άφησε πολλές υποσχέσεις ενόψει της έναρξης του Australian Open, του πρώτου Γκραν Σλαμ της χρονιάς.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπήκε καλά στο κορτ και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-4. Ωστόσο, βρήκε τα χτυπήματά της και πήρε τα επόμενα εννέα γκέιμ! Κέρδισε 6-4 το πρώτο σετ και βρέθηκε στο 4-0 στο επόμενο αναγκάζοντας την κάτοχο τριών τίτλων Γκραν Σλαμ (Australian, Wimbledon, US Open) σε ήττα έπειτα από 76 λεπτά. Η Σάκκαρη είχε 8 άσους και 26 winners πραγματοποιώντας μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της και στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει την 25χρονη Εσθονή Ανέτ Κονταβέιτ (Νο 23).

Αυτή ήταν η τρίτη σερί πρόκριση της Μαρίας Σάκκαρη σε ημιτελικό ενός τουρνουά της WTA καθώς είχαν προηγηθεί τα τουρνουά στο Αμπου Ντάμπι και στην Οστράβα.

Third straight semifinal for the Greek 🇬🇷 @mariasakkari defeats Kerber 6-4, 6-2. #GrampiansWTA pic.twitter.com/Mpq3qmKAFk

Rips off 5 straight games!@mariasakkari bounces back to take the opening set, 6-4.#GrampiansWTA pic.twitter.com/0Csi9J0BcP

— wta (@WTA) February 6, 2021