Μάργκοτ Ρόμπι: Μετά το Barbie θα κάνει ταινία βασισμένη στο βιντεοπαιχνίδι Sims

Η Μάργκοτ Ρόμπι πρόκειται να αναλάβει την παραγωγή της ταινίας «The Sims» βασισμένης στο εμβληματικό βιντεοπαιχνίδι με τον ίδιο τίτλο.

Μετά την επιτυχία της ταινίας «Barbie», η εταιρεία παραγωγής της ηθοποιού, LuckyChap θα μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το βιντεοπαιχνίδιζωντανής προσομοίωσης με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.

