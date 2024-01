Μαντόνα: Μήνυση εναντίον της από τους ίδιους της τους θαυμαστές

Η Μαντόνα ετοίμαζε για αρκετό καιρό τη μεγάλη της επιστροφή στις συναυλίες, αλλά δεν φαίνεται να έχει καλή κατάληξη, το μουσικό της cοme back.

Δημοσίευμα του RadarOnline αναφέρει ότι κατατέθηκε αγωγή εναντίον της μεγάλης σταρ, από τους ίδιους της τους θαυμαστές.

Το διεθνές πρακτορείο, επικαλέστηκε δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του, σύμφωνα με τα οποία οι φαν της που έκλεισαν εισιτήρια για τη συναυλία της στο Barclays Center του Μπρούκλιν είναι έξαλλοι με τη διοργάνωση και τη Μαντόνα.

Madonna Sued by Fans Over Starting 'Celebration Tour' Concert Two Hours Late https://t.co/KVaAYVqu9R Click the image for details:

— Radar Online (@radar_online) January 19, 2024