Μαντλίν ΜακΚάν: Ξεσπούν οι γονείς της 21χρονης – «Είμαστε συντετριμμένοι, οι απειλές της και οι ψυχίατροι»

«Πολυάριθμες θεραπείες, φάρμακα, ψυχολόγοι και ψυχίατροι – όλα αυτά παρασχέθηκαν στην Τζούλια»… Ξεσπούν οι γονείς της 21χρονης Τζούλια Βέντελ, η οποία ισχυρίζεται ότι είναι η αγνοούμενη Μαντλίν ΜακΚάν που εξαφανίστηκε το 2007

Δηλώνουν συντετριμμένοι για τη νεαρή γυναίκα από το Βρότσλαβ που σε λογαριασμό που δημιούργησε στο Instagram ως @iammadeleinemcann, λέει ότι η ηλικία της μπορεί να είναι λάθος και να είναι 19 ετών, όσο θα ήταν τώρα η Μαντλίν αν ζούσε.

Μέχρι στιγμής η βρετανική αστυνομία δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο για την υπόθεση.

Julia Faustyna, Wandelt or Wendell? Woman claiming to be Madeleine McCann goes by 3 different surnames – #MadeleineMcCann #missingperson #missingpeoplecanada

