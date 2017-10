Μακελειό στο Λας Βέγκας: Ενοπλος άνοιξε πυρ σε συναυλία -Τουλάχιστον 50 νεκροί, 200 τραυματίες

Περισσότεροι από 50 άνθρωποι είναι νεκροί, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 200 στην ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας σε εξωτερικό χώρο ξενοδοχείου στο Λας Βέγκας.

Σύμφωνα με τον σερίφη της πόλης, ο ύποπτος ως δράστης της επίθεσης στην κεντρική λεωφόρο του Λας Βέγκας (the Strip) είναι νεκρός. Όπως ενημέρωσε, ο ύποπτος ήταν ντόπιος και έδρασε μόνος. Σύμφωνα με το NBC ο δράστης που έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών ήταν ο Στέφεν Πάντοκ και ήταν 64 χρονών.

Μέχρι στιγμής τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα. Στο δωμάτιο του δράστη στο ξενοδοχείο βρέθηκαν πολλά όπλα, ενώ αστυνομικοί έχουν φθάσει στο σπίτι του και ετοιμάζονται να το κάνουν «φύλλο και φτερό». Σύμφωνα με το NBC ο Πάντοκ είχε βεβαρημένο ποινικό μητρώο κι ήταν γνωστός στην αστυνομία της Νεβάδα.

Ο σερίφης Τζόζεφ Λομπάρντο είπε ότι ο δράστης δεν πιστεύεται ότι σχετίζεται με κάποια παραστρατιωτική οργάνωση. «Δεν έχουμε ιδέα ποιο ήταν το σύστημα αξιών του. Αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι ήταν ο μόνος δράστης», είπε, χωρίς να δώσει το όνομά του στη δημοσιότητα.

Ωστόσο το περιστατικό δεν θεωρείται λήξαν για την αστυνομίας του Λας Βέγκας καθώς αναζητείται μία γυναίκα που ταξίδευε με τον ύποπτο πριν από την επίθεση. Ο σερίφης Τζόε Λομπάρντο είπε ότι η αστυνομία αναζητεί την ασιατικής καταγωγής Μαριλού Ντέινλι, την οποία δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει μέχρι στιγμής. Έδωσαν μάλιστα την παρακάτω φωτογραφία της στη δημοσιότητα.

Στο λογαριασμό της στο LinkedIn η 62χρονη, από το Ρίνο της Νεβάδα, περιγράφει εαυτήν ως επαγγελματία του τζόγου και των καζίνο. Ενώ στο προφίλ της στο Facebook δηλώνει «περήφανη μητέρα και γιαγιά που ζει τη ζωή της στο έπακρον.»

Παράλληλα εντοπίστηκαν δύο οχήματα, που φέρουν πινακίδες της πολιτείας της Νεβάδα και συνδέονται με τον δράστη, σύμφωνα με τις αρχές. Πρόκειται για ένα Hyundai Tucson, με πινακίδα 114 B40 και μία Chrysler Pacifica, με πινακίδα 19D 401.

Η συναυλία δινόταν σε εξωτερικό χώρο του «Mandalay Bay resort and casino» στο Las Vegas Strip, την περιοχή όπου βρίσκονται όλα τα μεγάλα ξενοδοχεία της πόλης. Πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένας ένοπλος άνοιξε πυρ κατά του πλήθους, ενώ οι New York Times μετέδωσαν ότι η αστυνομία ερευνά πληροφορίες για ένοπλες επιθέσεις και σε άλλα σημεία της κεντρικής λεωφόρου της πόλης εκτός του χώρου της υπαίθριας συναυλίας country. Αστυνομικοί έσπευσαν στο ρεστωράν Ali Baba, περίπου 10΄με το αυτοκίνητο από το Mandalay Bay, ενώ ερευνούν πληροφορίες και για πυροβολιμούς στο New York-New York Hotel.

«Ερευνούμε αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στο Mandalay Bay Casino. Ζητούμε από όλους να απομακρυνθούν από την περιοχή», ανέφερε αρχικά στο Twitter η αστυνομία του Λας Βέγκας.

Η αστυνομία του Λας Βέγκας ανακοίνωσε στο Twitter: «επιβεβαιώνουμε ότι ένας ύποπτος εξουδετερώθηκε. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Επαναλαμβάνουμε, μην κυκλοφορείτε στην περιοχή της κεντρικής λεωφόρου (the Strip) αυτήν την ώρα». Αν και τα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένας ύποπτος σκοτώθηκε, αυτό δεν επιβεβαιωνόταν από τη διατύπωση του μηνύματος της αστυνομίας στο Twitter, που δεν διευκρινίζει εάν ο ύποπτος είναι νεκρός ή τραυματίας. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα ο σερίφης της πόλης ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος ως δράστης της επίθεσης είναι νεκρός. Όπως τόνισε μάλιστα η αστυνομία «δεν πιστεύει ότι υπάρχουν άλλοι» ένοπλοι που να διαφεύγουν.

Νωρίτερα αρκετές ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ανέφεραν ότι «δύο ή τρεις» ένοπλοι πυροβολούσαν από τον 32ο όροφο του ξενοδοχείου, αφού προηγουμένως τραυμάτισαν έναν φύλακα ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναρτήθηκαν στο Twitter μετά την επίθεση κατά του πλήθους που παρακολουθούσε τη συναυλία διακόπηκαν οι πτήσεις από και προς το διεθνές αεροδρόμιο ΜακΚάραν του Λας Βέγκας.

24 άτομα με τραύματα από σφαίρες έχουν μεταφερθεί στην πανεπιστημιακή κλινική University Medical Cente, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Ντανίτα Κοέν, από τα οποία τα 14 είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει έναν μουσικό επί σκηνής έξω από το ξενοδοχείο στο Route 91 Harvest, ένα φεστιβάλ κάντρι μουσικής, ενώ ξεσπούν οι πυροβολισμοί. Η μουσική σταματάει και οι παριστάμενοι τρέχουν να καλυφθούν. «Πέστε κάτω», ακούγεται μια φωνή. «Μείνετε στο έδαφος», ουρλιάζει μια άλλη.

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για πολλά θύματα. Χρήστης του Twitter λέει ότι δύο ένοπλοι πυροβολούν από τον 32ο όροφο του ξενοδοχείου, ενώ η αστυνομία κάλεσε τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή.

Άτομα που είχαν πάει στη συναυλία είπαν ότι είδαν λάμψεις από τους πάνω ορόφους του Mandalay Bay Hotel κι ότι πολλοί στο συναυλιακό χώρο έτρεχαν να καλυφθούν από τις σφαίρες που έπεφταν πάνω τους βροχή. Αστυνομικοί καλύφθηκαν πίσω από τα περιπολικά τους, ενώ άλλοι κραδαίνοντας αυτόματα έτρεχαν προς το ξενοδοχείο. Ορισμένα άτομα αναζήτησαν καταφύγιο στο υπόγειο του γειτονικού ξενοδοχείου Tropicana.

Η στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί από δωμάτιο του Καζίνο

https://twitter.com/austinnolson/status/914728480868143104/video/1

«Ήταν άσχημα. Πολλοί άνθρωποι χτυπήθηκαν, πολλοί τραυματίστηκαν. Το σημείο, όπου ήταν οι τραυματιοφορείς, πλημμύρισε από ανθρώπους. Μεταφέραμε τουλάχιστον 4-5. Δύο άτομα που γνώριζα ποδοπατήθηκαν, ένας κύριος πυροβολήθηκε στο κεφάλι, ένας άλλος στο πόδι, μια κυρία δέχθηκε σφαίρα στα πλευρά και μια άλλη στο πλευρό του κεφαλιού της…», δήλωσε αυτόπτης μάρτυς στο Fox News.

Ο Μπράιαν Χάιφνερ, ένοικος ξενοδοχείου απέναντι από το Mandalay Bay, είπε ότι άκουσε πολλούς πυροβολισμούς. «Νόμιζα ότι φρενάρει ένα ημιφορτηγάκι, αλλά μετά κατέβηκα κάτω κι είδα κόσμο να τρέχει και να ψάχνουν τους δικούς τους. Γύρισα αμέσως πίσω στο δωμάτιο, κλείδωσα την πόρτα κι έσβησα τα φώτα.»

Μια άλλη αυτόπτης μάρτυς είπε στο δίκτυο KSNC ότι στην αρχή οι πυροβολισμοί της θύμισαν βεγγαλικά. «Δεν ακουγόταν φυσιολογικά, ήταν σαν τον κρότο από αυτόματα όπλα, σαν να έριχναν εκατοντάδες σφαίρες. Ο φίλος μου με τράβηξε πίσω από ένα κτύριο. Κρυφτήκαμε κι ακούγαμε να πέφτουν εκατοντάδες πυροβολισμοί και κάπου 10΄αργότερα ήρθε η αστυνομία κι απέκλεισαν όλους τους δρόμους.»

«Είναι παντού τριγύρω. Θα πεθάνετε όλοι σήμερα!»

Μια αυτόπτης μάρτυς στη συναυλία είπε στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail ότι τρία τέταρτα της ώρας πριν πέσουν οι πυροβολισμοί μια γυναίκα με τον άρρενα συνοδό της μπήκε στο χώρο και φώναξε: «Είναι παντού τριγύρω. Θα πεθάνετε όλοι σήμερα». Η γυναίκα αυτή έδειχνε να κατάγεται από χώρα της Λατινικής Αμερικής και να είναι γύρω στα 50. Άνδρες ασφαλείας την απομάκρυναν μαζί με τη συνοδό της.

«Ήρθε μια κυρία τρέχοντας πίσω μας στη συναυλία κι άρχισε να παίζει με τα μαλλιά των ανθρώπων και να κάνει τρέλες και μας είπε ότι όλοι θα πεθάνουμε σήμερα. Είπε ότι αυτοί είναι γύρω μας και θα πεθάνουμε». Ήταν ισπανόφωνη με καστανά μαλλιά. Έδειχνε σαν να γνωρίζει αυτό που επρόκειτο να συμβεί η ίδια και ο φίλος της, που ήταν επίσης ισπανόφωνος. Η γυναίκα έλεγε ότι ο φίλος της δεν μπορούσε να ανασάνει για να περάσουν ανάμεσα από το πλήθος. Έδειχνε ότι είτε ήθελε να μας προειδοποιήσει, είτε ότι μετείχε σ’ αυτό και μας το έλεγε επειδή γνώριζε ότι θα πεθάνουμε. Ήταν τόσο τρομακτικό», είπε η Μπριάνα Χέντρικς. Παραμένει άγνωστο, ωστόσο, αν αυτό που έζησε η 21χρονη σχετίζεται με τους πυροβολισμούς.

Φωτογραφίες: AP Photo/John Locher

Πηγή: iefimerida