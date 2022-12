Μακελειό στο Παρίσι: 2 νεκροί από τους πυροβολισμούς – Οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις ακόμα τραυματίσθηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο κέντρο του Παρισιού και πιο συγκεκριμένα στο 10ο διαμέρισμα, όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Οι δύο από τους τραυματίες βρίσκονται και εκείνοι σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό συνέβη πριν από το μεσημέρι στην οδό Ανγκιέν στο 10ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας , ενώ ένας άνδρας άνω των 60 ετών έχει συλληφθεί. «Ακούστηκαν επτά-οκτώ πυροβολισμοί. Επικράτησε ο απόλυτος πανικός. Μείναμε κλεισμένοι μέσα», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας για το περιστατικό.

An ambulance arrives at the scene of a shooting at Central Paris which has left reportedly 2 people dead and several others injured. #Paris #Breakingnews #Parisshooting #Breaking #Gunman #France #WorldNews pic.twitter.com/LM0zKzA2Z5

