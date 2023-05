Μακελειό στο Μεξικό: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους σε γήπεδο ποδοσφαίρου – Έξι νεκροί εκ των οποίων τρεις ανήλικοι

Έξι άνθρωποι – εκ των οποίων οι τρεις ανήλικοι- σκοτώθηκαν στην πόλη Ατοτονίλκο ντε Τούλα στο κεντρικό Μεξικό, το απόγευμα της Κυριακής, όταν ένοπλοι εισέβαλαν σε γήπεδο ποδοσφαίρου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, η ένοπλη επίθεση έγινε σε γήπεδο ποδοσφαίρου, την ώρα που γινόταν μία οικογενειακή ποδοσφαιριστή συνάντηση.

Six dead in a shooting during a football match in Mexico

