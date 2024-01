Μακελειό στο Ιράν: «Τεράστιες» εκρήξεις κοντά στον τάφο του Σουλεϊμανί – Τουλάχιστον 20 νεκροί

Είκοσι άνθρωποι φέρονται να σκοτώθηκαν σε δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν στην κεντρική πόλη Κέρμαν στο Ιράν κατά τη διάρκεια της τέταρτης επετείου του θανάτου του στρατηγού Κασίμ Σουλεϊμανί, επικεφαλής της επίλεκτης ιρανικής δύναμης Quds, ο οποίος σκοτώθηκε σε επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους των ΗΠΑ στο Ιράκ τον Ιανουάριο του 2020.

Η κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις κοντά στον τόπο ταφής του Σουλεϊμανί. Η ζωντανή μετάδοση έδειχνε χιλιάδες πενθούντες να συμμετέχουν στην επιμνημόσυνη δέηση, με ασθενοφόρα στο σημείο.

Urgent Now there are several explosions in Kerman Iran,

Today's explosions was near Qasem Soleimani’s grave,15 people have been injured so far. Qasem Soleimani was an Iranian military officer who killed so many innocent people and children in Iraq, Yemen even in Al Ahwaz. pic.twitter.com/YcCpMwHqZ8

