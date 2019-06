Μακελειό στη Βιρτζίνια: Δημοτικός υπάλληλος σκότωσε 12 συναδέλφους του (vid)

Ένας «δυσαρεστημένος» εργαζόμενος σε υπηρεσία κοινής ωφέλειας άνοιξε πυρ εναντίον συναδέλφων του σε γραφεία του δημαρχείου της πόλης στην Βιρτζίνια Μπιτς στη Βιρτζίνια χθες Παρασκευή απόγευμα (τοπική ώρα), σκοτώνοντας 12 ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς ακόμη, πριν πέσει νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας, ανέφεραν οι αρχές.

Ο αρχηγός του αστυνομικού τμήματος της Βιρτζίνια Μπιτς, Τζέιμς Κερβέρα τόνισε ότι το πολύνεκρο περιστατικό ξεκίνησε όταν ο ένοπλος δράστης εισέβαλε στις εγκαταστάσεις του δημοτικού κέντρου της πόλης και «αμέσως και αδιακρίτως άνοιξε πυρ εναντίον όλων των θυμάτων».

Δράστης του μακελειού είναι ένας δυσαρεστημένος δημοτικός υπάλληλος σε υπηρεσία κοινής ωφέλειας. Ο ΝτεΓουέιν Κράντοκ, μπήκε σε γραφεία του δημαρχείου της πόλης στη Βιρτζίνια Μπιτς και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Από τα πυρά του έπεσαν νεκροί 12 άνθρωποι και τραυμάτισε τουλάχιστον άλλους έξι. Πρόκειται για την πλέον πολύνεκρη επίθεση στις ΗΠΑ από τον περασμένο Νοέμβριο.

Suspect has been identified as 40YO DeWayne Craddock. Police Chief Jim Cervera says Craddock was a longtime employee with the city. @WAVY_News https://t.co/NWmYBHdlmU

— Brett Hall (@BrettHNews) June 1, 2019