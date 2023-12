Μάικλ Τζάκσον: Πλησιάζει η δίκη για τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης του Γουέιντ Ρόμπσον από τον βασιλιά της ποπ

Η αστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης εναντίον της περιουσίας του εκλιπόντος βασιλιά της ποπ, Μάικλ Τζάκσον, πλησιάζει προς τη δίκη.

Ο Γουέιντ Ρόμπσον, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland» του HBO, ισχυρίζεται ότι κακοποιήθηκε από τον Τζάκσον όταν ήταν μόλις επτά ετών στο ράντσο Neverland στη Σάντα Μπάρμπαρα. Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η κακοποίηση συνέβη ενώ η αδελφή του Ρόμπσον κοιμόταν σε ένα κοντινό κρεβάτι.

Η υπόθεση του Ρόμπσον έλαβε σημαντική ώθηση τον Αύγουστο, όταν το Εφετείο της Καλιφόρνιας ανέτρεψε προηγούμενη απόφαση που είχε απορρίψει τις αγωγές του κατά των εταιρειών MJJ Productions και MJJ Ventures του Τζάκσον. Τώρα, έχει προγραμματιστεί δικαστική διάσκεψη για την 28η Φεβρουαρίου 2024, όπου θα οριστεί ημερομηνία δίκης για την υπόθεση του Ρόμπσον.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του «RadarOnline.com», ο Ρόμπσον ισχυρίζεται ότι η κακοποίηση ξεκίνησε στο τεράστιο σπίτι του Τζάκσον που έμοιαζε με λούνα παρκ και συνεχίστηκε για μια περίοδο επτά ετών. Ο Τζάκσον φέρεται να είπε στον Ρόμπσον: «Δεν μπορούμε ποτέ να πούμε σε κανέναν τι κάνουμε ΕΜΕΙΣ… Αν το μάθει ποτέ κανείς, η ζωή και η καριέρα ΜΑΣ θα τελειώσει».

