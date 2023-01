Μάικλ Μπέι: Ο σκηνοθέτης κατηγορείται ότι σκότωσε ένα περιστέρι στην Ιταλία

Ο Μάικλ Μπέι (Armageddon, Τransformers, Bad Boys 2) φέρεται να αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι ένα περιστέρι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της ταινίας «6 Underground» του Netflix, πριν από πέντε χρόνια στην Ιταλία, αλλά αρνείται τους ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Wrap», οι ιταλικές αρχές κατηγορούν τον γνωστό σκηνοθέτη ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του φιλμ το 2018, σκοτώθηκε ένα περιστέρι. Τόσο στην Ιταλία, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, τα περιστέρια είναι προστατευόμενο είδος και είναι παράνομo να τα φυλακίσεις, να τα τραυματίσεις ή να τα σκοτώσεις. Η αστυνομία μάλιστα έχει στην κατοχή της ως αποδεικτικό στοιχείο, μια φωτογραφία που τράβηξε ένας περαστικός.

Το τρέιλερ της ταινίας στο οποίο σκοτώθηκε το περιστέρι

Ο Μπέι αρνείται κάθε κατηγορία και υποστηρίζει πως ποτέ στη ζωή του, δεν έβλαψε κάποιο ζώο. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει: «Είναι γνωστό ότι αγαπώ τα ζώα και είμαι μεγάλος ακτιβιστής των ζώων. Κανένα ζώο που ενεπλάκη στην παραγωγή δεν τραυματίστηκε. Ούτε σε κάποια άλλη παραγωγή πάνω στην οποία έχω δουλέψει τα τελευταία 30 χρόνια. Έχουμε καθαρό στοιχείο από βίντεο, πολλαπλούς μάρτυρες και υπευθύνους ασφαλείας που μας απαλλάσσουν από τις κατηγορίες. Και διαψεύδουν τη φωτογραφία του παπαράτσι – που δίνει λανθασμένη ιστορία. Υπάρχει μια δίκη σε εξέλιξη, οπότε δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι θα επικρατήσουμε όταν έρθει η μέρα μου στο δικαστήριο. Μου πρότειναν οι ιταλικές αρχές μια ευκαιρία να διευθετηθεί το θέμα πληρώνοντας ένα μικρό ποσό, αλλά αρνήθηκα να το κάνω, γιατί δεν θα δηλώσω ένοχος για τον τραυματισμό ενός ζώου».

Exclusive: Filmmaker Michael Bay is facing charges in Italy related to the killing of a pigeon on the 2018 set of the Netflix blockbuster "6 Underground" https://t.co/tDiJ0bpaYL

— TheWrap (@TheWrap) January 12, 2023