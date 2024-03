Μάικλ Γκάμπον: Στη δημοσιότητα η διαθήκη του – Δεν άφησε τίποτα στην ερωμένη του

Ο Μάικλ Γκάμπον κληροδότησε την περιουσία του ύψους 1,5 εκατομμυρίου λιρών στη σύζυγό του, αφήνοντας απολύτως τίποτα στη μακροχρόνια ερωμένη του με την οποία μοιραζόταν δύο έφηβους γιους.

Ο ηθοποιός γνωστός για τον ρόλο του ως Άλμπους Ντάμπλντορ μοίρασε τη ζωή του μεταξύ της συζύγου του, Λέιντι Γκάμπον, και της σχεδιάστριας σκηνικών Φίλιπα Χαρτ, 25 χρόνια μικρότερή του.

Μετά τον θάνατό του τον περασμένο Σεπτέμβριο σε ηλικία 82 ετών, η διαθήκη του δημοσιεύτηκε σήμερα, δείχνοντας ότι σχεδόν ολόκληρη η περιουσία πέρασε στη Λέιντι Γκάμπον, το μικρό όνομα της οποίας είναι Άννι.

Dumbledore actor Michael Gambon's long-term lover with whom he had two teenage sons is left NOTHING in his will – as his wife of 61 years Lady Anne inherits his entire £1.5m fortune https://t.co/LYgui8CE2l pic.twitter.com/oMBYKcxedO

